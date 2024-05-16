海陸萌寵全接觸　「深」動打卡

深圳發展迅速，四處都是高樓大廈，別以為它是另一個石屎森林，其實內裏隱藏着不少動物天堂。今次精選多個萌寵打卡點，毋須日曬雨淋就可接觸到水母珊瑚；更有商場將貓咪和水獺變成打卡場景，加上狗狗及鸚鵡Cafe等，愛動物的你不要錯過。

海底世界 水母舞動

海洋奇夢館位於歡樂海岸二樓，是一個集科普教育、體驗互動、娛樂欣賞於一身的現代都市型水族館。佔地3,300平方米以水母為主角，搖鈴水母、蛋黃水母、海月水母、太平洋海刺水母等近20個品種在展缸內浮游舞動，配合不同燈光，恍如進入《阿凡達》的水底世界。這處另有珊瑚之家及海獅劇場，前者模擬海洋地質，展出色彩繽紛的珊瑚及深海魚；後者則有機會跟海獅互動兼獲取紀念品。值得一提是館內特設觸摸池，有寄居蟹、海參、海膽、海星、小海龜等供觀賞和觸摸，大人細路都啱玩。

小鎮工場 親手餵飼

荷蘭花卉小鎮以歐洲小鎮風景及花市聞名，其實內裏還有一個阿多羅堡萌寵工場。全店一共三層，顧名思義搜羅了多種來自世界各地的萌寵，例如浣熊、羊駝、土撥鼠、柯爾鴨、安哥拉兔、小灰袋鼠等，全部都喜歡親近人，而且購票即送飼料，可用來餵飼牠們。此外，部分展櫃放有兩棲爬行類，部分為稀有品種如粟米蛇、斑帆蜥、鱷魚龜、睫角守宮等，讓人大開眼界。店內裝潢以熱帶雨林為主題，配以抽風系統減少異味，而且每層都有休息區，慢慢行足夠玩大半天。

狗狗天地 治愈心靈

看着眼前一大群掛上笑臉的白毛狗狗，總令人心情愉快。耶耶‧薩摩耶主題館經常登上《大眾點評》南山區熱門寵物店三甲，全店共飼養了10隻被稱為「微笑天使」的薩摩耶犬，有成狗也有狗寶寶，每隻性格不同，溫馴善良。室內外的活動空間寬敞，足夠同時容納30多人，而且每天也進行清潔消毒，狗隻則會定期注射疫苗。入場前先要清洗雙手及穿上鞋套，一張套票可與狗狗玩足4小時，仲附送飲品及合照。惟留意跟其他寵物店不同，這裏不可隨意餵飼狗隻呢！

貓屋樂園 水獺世界

為慶祝深圳布吉萬象匯開業6周年，由即日起至6月30日特別舉行「超吉躲貓貓派對」，佔地1,000平方米的南廣場變身為貓屋樂園，設有多個以黃貓為主題的打卡位，大家可跟巨型可愛的貓頭、貓屁股及貓手等合照。

至於同區的龍崗萬科廣場則打造成「OTTER HOME獺獺的世界」主題街景，提供多個水獺打卡點，包括8米巨型高水獺、手捧小黃花的腰果眼水獺、在水池玩水的水獺孖寶等，各有各可愛。場內同時舉辦由插畫師Shine策劃的水獺畫展，呈現水獺另一面。

特色鳥咖 鸚鵡天堂

近年貓咖、狗咖愈開愈多，鳥咖你又去過未？吾參吉趣是一間開放式擼鳥主題館，店內有很多不同種類的鸚鵡，每隻皆有名字，性格溫馴，客人可邊飲咖啡邊跟牠們玩耍。雙人套餐包括兩杯飲品及一份小食或蛋糕，並隨附一份由粟米、西瓜及麥穗組成的飼料，只要牠們飛到附近便可餵飼。此店還是一間畫室，放滿油畫並發售精品。飲品方面選擇豐富，推薦美式山茶花、開心果拿鐵及油柑檸檬等；必食甜品則有伯爵茶凍巴斯克蛋糕及椰椰毛巾卷等。