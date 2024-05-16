薛凱琪廣州開工被插阻塞交通　網民揭真相抱不平

薛凱琪（Fiona）外貌雖然近年一直成為話題，但擁有Baby Face的她出道20年，仍Keep住凍齡樣，被內地網民封為「香港最後一個少女」。近年專注在內地發展的她，因參加綜藝節目《乘風破浪3》而人氣急升。

近日Fiona現身廣州一間茶樓拍攝節目，吸引不少人圍觀，但就引來部分網民不滿，留言直斥：「來食餐飯，搞到交通堵塞！藝人一個，有圍觀必要嗎？」片中所見，身穿黑色吊帶背心襯工裝褲的她，紮住孖辮，一身打扮非常青春，如20歲少女，她在數名工作人員陪同下步出茶樓，並準備上車，現場聚集了約50人圍觀，可見她人氣強勁！有網民認為是Fiona的出現造成交通堵塞，但亦有當地的居民留言反擊：「這裏有婦幼醫院和兒童醫院，100米一個紅綠燈，她來不來都每天堵」、「住30年的人表示，嗰度日日都係咁㗎啦」、「笑死，那條路天天都這樣的啦，閉着眼睛就亂罵。」

此外，有網民更大爆料：「榮華租嚟拍戲，業主本來唔想租都要半強逼租畀劇組拍戲，要求出租街道都嚟參與，咁啱識業主聽佢講。」不過消息就未經證實。其實Fiona一向非常敬業，早前她在福州開騷時撞正落大雨，但她仍無懼傾盆大雨照頭淋，連唱9首歌，期間雨勢愈來愈大，但她都堅持繼續演出，不過身穿吊帶連身短裙的她就被雨水淋得衣衫盡濕，頭髮更一路滴水，完騷後她亦有在社交平台發文坦言凍到震，但都十分感謝一班歌迷到場支持！