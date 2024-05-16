陳曉東特訓囡囡跳舞做演唱會嘉賓：佢哋會拉筋拉到喊

歌手陳曉東（東東）今日（16日）到新城電台接受訪問，宣傳新曲《蒼鷹與少年》。他指歌曲是取材於宮崎駿動畫《蒼鷺與少年》起題，而歌曲的MV是他閉關了三天運用AI剪輯：「因為我想首歌喺5月完成，咁我6月就可以專心排練內地巡迴演唱會。」笑言距離上一個自己剪的MV是10年前，那時他為劇集《蘭陵王》的歌曲《突然心動》剪輯，東東又謂原本想找專業的動畫公司製作MV，但怕製作時間會太長，指新歌有廣東話及國語兩個版本，但國語版本的歌詞嘗未滿意，所以先推出廣東話版。

談到內地巡迴演唱會，東東指第一站是8月在廣州舉行，他表示由於曲目太多，導致他對今次的演唱會主題沒有具體概念，所以挑選歌曲會交由導演負責，問到會不會讓歌迷自己點曲？東東說：「我好想咁做，不過嗰邊有規定，同埋我應該都估到佢哋想聽咩歌。」謂不排除會有兩、三個流程表。他又透露兩位囡囡會現身今次演唱會，任嘉賓表演跳舞，為此她們已經開始特訓，東東更特意叫跳舞老師不要刻意降低難度：「就算瞄準唔到太陽，都要瞄準月亮，如果到時做唔到我會簡化，佢哋會拉筋拉到喊（心唔心痛？）慢慢嚟唔洗急，日子有功。」表示女兒們是第一次和他真正同台演出，囡囡亦會跟着他遊走全部巡迴演出。