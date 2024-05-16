郭富城親解細女寫鏡字因由　聞方媛傳再佗B：網民太敏銳！

天王郭富城（城城）今日（16日）現身屯門，以香港麥當勞環保大使身份出席綠色主題餐廳揭幕活動，吸引大批粉絲及市民圍觀。城城於台上分享自己環保心得，平日愛喝咖啡的他會自備保溫咖啡杯，亦會自備餐具，希望以身作則做好榜樣，令小朋友不會感到被迫之餘，亦會仿效父母的行為，達至將環保意識傳給下一代。

城城受訪時表示一向有教導囡囡Chantelle及Charlotte注重環保：「佢哋有時啲玩具玩厭咗想唔要，會教佢哋去思考下點樣可以循環再用資源，唔好浪費。」除此亦會透過圖書學習及玩遊戲，令她們更容易明白環保意識。城城今次亦為活動跟卡通人物拍攝了宣傳片，他笑指剛巧是兩個囡囡喜歡的卡通人物，故她們十分期待宣傳片播出，他笑指囡囡睇完廣告會學他跳舞，覺得是遺傳了他的演藝細胞，又指雖然囡囡有學跳芭蕾舞，但不會親自教她們跳舞：「因為老師有專門方法教，令小朋友更易進步，大女依家讀小一，功課忙唔想得佢學太多課外活動，擔心體力消耗，所以由佢哋自己揀，但佢堅持學唱歌、跳舞。」

另提到太太方媛於社交網分享女兒送贈親手製作的母親節咭，有網民發現幼女將「LOVE」反轉寫變成「鏡字」，城城笑指大家毋需擔心：「佢係特登掉轉寫，因為佢有學畫畫，其實唔容易㗎，大人都未必寫到，就算要諗掉轉寫都要諗好耐。」他指疫情期間經常在家畫畫及寫書法，因而培育了囡囡畫畫興趣，發掘到她的藝術細胞。記者笑問他喜歡小朋友，有否打算再追生B？他表示一向順其自然：「就算生兩個女都係順其自然，小朋友係上天送畀我哋嘅禮物。」

提到有網民發現太太以素顏現身餐廳，指她略見水腫加上鼻子變大，疑似佗男B，他笑言現今人人做攝影師，指網民太敏銳，又大讚太太在家相夫教子，外面又有自己工作，自己十分欣賞太太：「太太真係好辛苦，自己要做推廣工作，有時我做完嘢返屋企，佢見我攰會問使唔使煮個麵畀我食，自己亦唔介意畀人咁影到，可能係燈光問題，其實只係隨機畀人影到，但在所難免，反而見到佢攰，我會心痛，總之好欣賞佢。」問到母親節可有送禮物給太太？他笑謂：「緊係有！（送大禮？）我不嬲都有送架！」