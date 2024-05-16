高性能電動IONIQ 5 N孖住新KONA Electric抵港

現代（Hyundai）旗下兩款全新純電動車型IONIQ 5 N 及KONA Electric日前抵港登場。兩車型現已接受預訂，售價分別不到$74萬及$27萬，同預計最快可於今年第三季交車。

全新IONIQ 5 N 是廠方N Performance 首部高性能純電代表作，不僅獲得「2024年世界年度性能車大獎」殊榮，更在德國著名Nürburgring賽道跑出單圈7分45秒59的非凡成績。搭載前、後雙摩打電動AWD四驅系統，啟動N Grin Boost增壓模式下將爆發出650PS最大馬力及770Nm最大扭力、完成0-100km/h加速只需3.4秒、極速260km/h。車載84kWh第4代鋰離子聚合物電池，續航力高達448km。支援最大800V特快充電系統，同時相容350kW直流高速充電，只需18分鐘便可由10%充至80%電量。

而KONA Electric則是進化至全新第2代的小型純電SUV，車身體積及車廂空間均進一步放大，更換上品牌近年新標誌性Pixel設計語言，及車側銳利曲面及骨線，整體賣相更醒目時尚。輸入香港的有入門版(48.6kWh)及Range+版(64.8kWh)，兩版本同是配上前軸電馬達以前輪驅動，最大扭力同為255Nm， 至於最大馬力就分別為135 PS及204 PS。並配備「全新動能回收系統2.0」及i-Pedal單腳踏控制模式，在WLTP測試標準下續航力分別370km和505km；支援400V高壓快充能力，透過100kW輸出的高功率快充系統充電後，可在45分鐘內將電量從10%充至80%。