橘和奈 G奶空降寫真界

唔少男士都對身穿制服嘅空姐有幻想，可能係受影視作品塑造嘅形象影響吧！講真，空姐畀人嘅印象總係身材高挑、儀表端莊、談吐溫文、笑容親切，呢幾樣優點已經夠晒討好，若然加埋樣靚、波大，分分鐘可以好似橘和奈咁殺入寫真界。

絕色靚偈

日本女性嘅身材偏矮係不爭嘅事實，有數據顯示，平均高度只係得5呎2吋左右，所以要喺寫真界搵件高妹嚟睇吓，唔係想像中咁容易，筆者喺印象中，淨係記得染谷有香同山崎真實，但係呢兩位阿姐出道多年，裸照都已經拍埋，真係乜嘢都畀大家睇過晒，再加上年紀有番咁上下，狀態同人氣都不復當年勇！咁喺新一輩寫真女優之中，又有冇具潛質嘅接班人？今年24歲嘅橘和奈，應該有資格入選！出身於日本福島縣嘅和奈，氣質綺麗，笑容散發出治愈能量，最重要係身材一流，除咗身高有成5呎7吋，上圍又有對堅挺G奶，襯埋長腿、豪華臀，呢副靚偈可以話係人間極品！

被迫轉行

現年25歲嘅橘和奈，曾經喺美國留學，後來回流日本。喺福島大地震之後，和奈受當時嘅社會慘況所影響，情緒變得好低落，於是去咗中國讀書。由於和奈識得中文同英文兩種外語，加上身材高挑，成功加入空姐行列。好可惜和奈嘅耳仔頂唔住機倉內嘅氣壓，最終只好放棄呢份自己一直心儀嘅工作。

雖然和奈被迫轉行，但就畀佢搵到機會做藝人，上年開始拍寫真之餘，亦以演員身份做舞台劇，更加被委任為福島縣重建計劃「HAMADOORI13」嘅公關形象女郎添！