Energy拍MV超揼本　出動500萬超跑玩荷里活Feel

台灣樂天團Energy相隔22年再合體，將於7月在台北小巨蛋舉行兩場演唱會，推出的《Here I Am》新專輯成績不俗，同名歌曲《Here I Am》，從歌名就強烈宣示Energy 走過分合之後重新站上舞台「我們已到齊連你也算在內」召喚歌迷們集合，是次傳奇重返這個重要時刻，必須是五個人加上你，唱出「I'm here I'm there 我來了 請迎接」、「地板或天空 舞台在哪隨便」的霸氣，以及「讓我為你跳 你還要不要」，強烈的魅力讓所有人都淪陷。攻克眾人的心。

新歌MV與《分合》MV導演Ares Wu伍致綸再度合作，Ares坦言Energy是自己年輕時的偶像，為了襯托他們的帥勁，找來一台價值約台幣2千萬（約486萬元港幣）的超跑，拍攝鏡頭指定使用荷里活愛用的電影寬螢幕變形鏡頭，捕捉他們帥氣的舞蹈動作，畫面看來更為炫目，導演將MV場景設定在能量發電站，代表天團的到來而帶來了無限的能量，前面以電腦動畫開場，後面加入子彈時間的閃電流竄鏡頭，有如拍攝英雄電影片一樣，Energy反覆重跳舞蹈逾30次之多。