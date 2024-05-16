Band友聚首 情慾合奏

夾Band梗係要搵一班啱Key嘅音樂發燒友做拍檔，先會玩得過癮，容易擦出火花，但夾Band夾到一絲不掛，最後仲要嚟一場情慾合奏，真係四仔片廠先會諗得！

女子樂隊

全女班嘅樂隊有唔少，但喺Girlfriends Films出品嘅《Lesbian Girl Band #2》，片中嘅樂隊真係聲色藝俱全！影片由Aubree Valentine、Alice Visby、Marilyn Johnson等多位脫星參演，係就係冇咩故事性可言，但就可以欣賞到動聽嘅歌曲。話說呢班脫星經過上集嘅合作，居然夾到要喺戲外組成樂隊，唔止作曲、填詞，並且經常去夜店出騷，所以佢哋喺片中嘅獻唱絕對冇花冇假，令四仔迷得到雙重享受！

宣洩壓力

人人都有壓力，尤其係身處鎂光燈之下嘅音樂人，正如由Private出品嘅《The Grind: Sexy Music Girls》，片中嘅女子樂隊被要求高嘅製作人係咁捽，錄音時間長，又要擔心銷量下跌，搞到壓力超大，點算好？結果佢哋決定以性愛嚟釋放已達臨界點嘅壓力。影片搵嚟Shay London、Gina Varney、Lara Lee等脫星參演，並以狂野床戰為賣點，導演DiSanto用上大量MV拍攝手法，再配上激情四射嘅音樂，為四仔迷帶嚟耳目一新嘅觀影體驗。

公器私用

夾Band自然要去Band房，但由Dorcel製作嘅《Impulses #6》，片中嘅Band房竟然成為樂隊交歡嘅性地？故事講述由脫星Sasha Rose擔任嘅樂隊女主音，突然收到通知，話唔可以再喺Band房同男友偷歡，搞到佢嬲嬲豬，經過一番明查暗訪，發現女鼓手同樂隊女經理都試過公器私用，經常同另一半喺Band房曳曳，於是佢決定布下一個局，將Band房偷歡變成名正言順嘅事。劇情不但設計用心，情慾演出亦相當到位，導演Frank Major嘅功力值得一讚！