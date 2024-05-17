【是日通勝】

農曆四月初十

甲辰年 己巳月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、上樑、祭祀

忌：遠行、合醬、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：48、17、06

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

金牛座：運勢較昨日微跌，多接觸淺黃色對你有利。

雙子座：幸運指數排首位，生活愜意，工作也順利。

巨蟹座：感情路出現小風波，保持信心就能夠平息。

獅子座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

處女座：事業運不錯，但財運下跌，投資必須審慎。

天秤座：財運微升，惟生活出現阻滯，內心很無奈。

天蠍座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

人馬座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

山羊座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做理財計劃。

水瓶座：收入穩定，經濟狀況佳，生活滿意度提升。

雙魚座：投資忌獨斷獨行，貿然入市隨時賠本收場。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 人緣佳

（跌）豬 壓力大

鼠：財運好轉，努力工作可換來豐厚收入。

牛：有投資打算可以一試，成功機率不低。

虎：事業運糟糕，提防小人在背後放暗箭。

兔：迎來風平浪靜的一天，感情生活愜意。

龍：處理大額投資忌輕率，要做風險評估。

蛇：人緣運不錯，參加社交活動會有得着。

馬：事業獲貴人關照，但仍需要努力工作。

羊：花太多時間在工作，容易解怒另一半。

猴：桃花旺，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

雞：加大對自身的投資，將可獲理想回報。

狗：有伴侶者宜加強溝通，避免誤會加深。

豬：是日沖煞，生活多變動，身心壓力大。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

擁有青春的夢想 文曲星

現今社會，通街都是大學生。任何一位大學生，都是享受全港市民的資源，所以讀書的校園，正是青春無限的桃花源。人生十八歲，正是情竇初開之時，有廣闊的校園、寧靜的圖書館、動旺的球場、肩並肩而坐的課室。

四綠文昌星，五行屬木，配卦為巽卦，大家常常在電視機聽聞。學生讀書成績，不但是個人天分與勤奮，還需要虛無縹緲的能力，令人腦筋開發。讀書成績需要文昌星助旺，但青春的愛情夢，不是單單的文化成績，但人最應該享受校園生活。

文曲星五行屬水，配卦為坎卦。水至清則無魚，流水不腐，更可淘洗萬物，而水向下流。文曲水有下流之形態，更因淘洗而帶有混濁，所以在巒頭上的文曲星配凶星論，在北斗七星為第四顆：天權。

書云：「四一同宮，準發科名之顯。」又云：「貪花戀酒，皆因四蕩一淫。」四綠木與一白水，就是水木相生，可以發科舉，也是酒色。五行屬木吸收水質向上生長，令水不下流。校園是青春集中地，知識文化可令下流混濁之水，引領向上。不雅的淫蕩酒色，可夢想成千變萬化的羅曼蒂克。