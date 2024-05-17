星玄｜「大騎樓」郭珮文性感老師　「眼鏡娘」似AV女優

今日係5月17日農曆四月初十，是日最旺生肖係蛇，人緣運不錯，參加社交活動會有得着。肖蛇嘅「大騎樓」郭珮文（Juliana），備受無綫力捧，繼早前喺綜藝節目入面，扮演「人肉獎座」後，又入《愛．回家之開心速遞》，飾演「邪花秘書」，雖然係客串形式，但仍深受觀眾喜愛，Juliana人緣唔錯，相信佢之後好快又再入劇組拍新劇。

Juliana身材勁正斗，無論咩造型都好容易令人想入非非。早前佢着黑色Tune-Top、外襯白色襯衫，輕騷事業線同均勻嘅完美身形，本身已經好有睇頭；不過最煞食嘅道具，就係佢一副斯文眼鏡，變咗四眼妹之後勁有老師Feel，有網民食晒花生，話Juliana呢個Look好有AV感覺，好似睇緊Cosplay老師嘅愛情動作系列！Juliana點打扮都成為焦點，咪就係因為佢係性感女神囉。

至於幸運星係雙子座，幸運指數排首位，生活愜意，工作也順利。同樣都係女神嘅周秀娜（Chrissie），近年影視兩邊走，上個月新片《大分瓶》（暫名），終於煞科，Chrissie即趁機休息，仲喺社交網上表示：「閒下來可以，睡個好覺，喝個咖啡，賞個手袋給自己。手腳的傷也有時間復原，照顧好自己，心情無比愉悅」，Chrissie幸運指數第一，生活當然寫意啦。