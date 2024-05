Anson Lo疑回應「濃妝論」　素顏任人睇：我唔羞恥

當紅男團MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo,AL)尋日(16日)忽然連發多個story,不斷抒發感情,勾起粉絲好奇心。有指佢疑似反駁有女主持日前喺電台節目討論日本牛郎時,有DJ提到日本牛郎都係化濃妝,女主持隨即回應︰「濃過Anson Lo?」令其他主持都啞口無言dead air,之後先有人打圓場答︰「濃過好多人啦。」

Anson Lo連續幾個限時動態,內容即令人聯想到係隔空回應對方嘅「濃妝論」。佢先後貼出兩首個人作品《ON》及《MY LIFE》,並分別寫道︰「Don’t tell me who I am. I'll show you who l am」、「I'll live my life.」兩句意思都是表達會忠於自己。之後又拍片晒自己化妝袋及用品,都係包含「make up」字眼。另外,佢又將母親多年前勉勵佢嘅句子「They keep talking, you keep walking.」改成「She keep talking」,原文意思係表示無論他人講咩都好,都要做好自己、問心無愧,如今佢將「They」變成「She」,網民自然對號入座。

佢又大方拍片分享自己嘅超大化妝袋,逐一介紹,並以英語說道:「我明天晚上會以艷麗的造型走上舞台,而我並不為此感到羞恥。是的,很合理,所以我正在做我喜歡的事。」指負面的人往往會無緣無故地貶低他們已經討厭的人, 也許是的……化妝,而積極的人喜歡專注於自己的成長,並不斷變得更好。根本沒有人有時間去關心自己不喜歡的人,更別說批評別人的妝容了。說到底,那只是化妝而已。」而今早AL似乎怒氣未消,不嬲都超有禮貌嘅佢罕有繼續發文反擊,上載多張工作照,全部都係淡妝樣,又繼續貼出化妝品。

其實AL過去曾解釋自己皮膚好白,係因為遺傳咗媽咪嘅好基因,加上自己鬚根茂密,好多時要靠化妝遮蓋。佢更曾為咗唔好咁白而選擇搽黑鬼油,但當打燈或出汗就會令黑鬼油失效,令佢都係咁白雪雪。