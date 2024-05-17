Anson Lo疑回應「濃妝論」　素顏任人睇：我唔羞恥

當紅男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，AL）尋日（16日）忽然連發多個story，不斷抒發感情，勾起粉絲好奇心。有指佢疑似反駁有女主持日前喺電台節目討論日本牛郎時，有DJ提到日本牛郎都係化濃妝，女主持隨即回應︰「濃過Anson Lo？」令其他主持都啞口無言dead air，之後先有人打圓場答︰「濃過好多人啦。」

Anson Lo連續幾個限時動態，內容即令人聯想到係隔空回應對方嘅「濃妝論」。佢先後貼出兩首個人作品《ON》及《MY LIFE》，並分別寫道︰「Don’t tell me who I am. I'll show you who l am」、「I'll live my life.」兩句意思都是表達會忠於自己。之後又拍片晒自己化妝袋及用品，都係包含「make up」字眼。另外，佢又將母親多年前勉勵佢嘅句子「They keep talking, you keep walking.」改成「She keep talking」，原文意思係表示無論他人講咩都好，都要做好自己、問心無愧，如今佢將「They」變成「She」，網民自然對號入座。

佢又大方拍片分享自己嘅超大化妝袋，逐一介紹，並以英語說道：「我明天晚上會以艷麗的造型走上舞台，而我並不為此感到羞恥。是的，很合理，所以我正在做我喜歡的事。」指負面的人往往會無緣無故地貶低他們已經討厭的人， 也許是的……化妝，而積極的人喜歡專注於自己的成長，並不斷變得更好。根本沒有人有時間去關心自己不喜歡的人，更別說批評別人的妝容了。說到底，那只是化妝而已。」而今早AL似乎怒氣未消，不嬲都超有禮貌嘅佢罕有繼續發文反擊，上載多張工作照，全部都係淡妝樣，又繼續貼出化妝品。

其實AL過去曾解釋自己皮膚好白，係因為遺傳咗媽咪嘅好基因，加上自己鬚根茂密，好多時要靠化妝遮蓋。佢更曾為咗唔好咁白而選擇搽黑鬼油，但當打燈或出汗就會令黑鬼油失效，令佢都係咁白雪雪。