黃子佼曾直播爆料大小S涉毒　今檢驗結果曝光

台灣藝人黃子佼2023年陷「#MeToo」風波，桃色醜聞更係愈挖愈多，繼早前被爆出涉性侵多位未成年少女，以及被揭於色情網站購買7部少女性影像，違反《兒少性剝削防制條例》，並讓黃子佼緩起訴2年處分，但黃子佼須向公庫支付120萬新台幣（約29萬港元）及寫1200字悔過書；不過，由於黃子佼獲緩起訴引來各界批評檢方輕縱，高檢署命北檢續行偵查，北檢於今（17日）依《兒少性剝削防制條例》起訴黃子佼，隨着黃子佼遭起訴消息傳出，台灣律師李怡貞亦發文道：「恭喜黃子佼被起訴了！緩起訴後又起訴，機率這麼低你都辦到了真的不簡單。」

而去年被他開直播點名吸毒的大S（徐熙媛）等6位藝人，經過台北地檢署分案偵辦，大S、小S（徐熙娣）及范曉萱的頭髮、尿液驗出史蒂諾斯（港稱：唑吡坦、Zolpidem）等鎮定藥物成分，但與3人的門診處方藥物成分相符，另外具俊曄採驗陰性，柳翰雅（阿雅）、周俊偉則長期在境外，黃子佼也沒看過2人吸毒，全案查無具體犯罪情事而簽結；事後，大S工作室亦隨即發出聲明道：「感謝檢方還我們清白！事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」