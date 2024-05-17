康城電影節︱哥普拉新作《大都會》毀譽參半　張天愛露腰搶鏡

《第77屆康城電影節》昨日（16日）舉行「主競賽單元」新片《大都會》（Megalopolis）首映禮，名導演哥普拉（Francis Ford Coppola）率領片中演員阿當哉華（Adam Driver）、Nathalie Emmanuel、Giancarlo Esposito、Aubrey Plaza、沙拉保夫（Shia LaBeouf）、莊威（Jon Voight）、羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、Grace VanderWaal、Chloe Fineman與D. B. Sweeney等現身。因行李丟失一度陷入冇新衫着危機的中國女星張天愛，以一套羅馬式淺藍色低胸露腰長裙示人，大送飛吻，搶去不少風頭。

雖然哥普拉日前被多名片場女員工指控性騷擾，但他入場時仍大受歡迎，獲全場起立拍掌致敬3分鐘。哥普拉自資1.2億美元（約9.36億港元）拍攝、13年來首套電影備受期待，故事以架空美國為背景，講述有時間停止能力的建築師，嘗試重建被災禍破壞的大都會，卻與想維持舊秩序的貪污市長衝突。電影放映後獲全場起立拍掌7分鐘，但評價毀譽參半，有人批評故事非常混亂與自我沉溺，亦有人讚揚視覺元素出色。

另一邊廂，同為「主競賽單元」的新片《Bird》亦舉行首映禮，男主角Barry Keoghan彎下身與4歲女童星Jackie Mellor舉V字手勢合照，場面溫馨可愛。