人氣名廚巧手作　驚喜創意美饌

喜歡食好西的不要錯過近日不少人氣餐廳推出的新餐單，好似主打從農場到餐桌為概念的餐廳主廚與本地廚壇新貴來個四手聯乘的中西菜晚宴；又有澳洲名廚Donovan Cooke於5月推出的全新法國主題餐牌，自問識食又愛新鮮感的巴絲打就趁機嘗個「鮮」！

本地食材四手聯乘

創意西餐廳主廚陳嘉賢（Kasey）及新派中菜廚藝總監周世韜師傅本身是好友，趁今年二人相識二十載，相互啟發及創作交融，推出只限兩晚（分別於5月30及31日在兩間餐廳舉行）的四手聯乘8道菜晚宴。打頭陣的「花雕糟滷酒生蝦千層」由周師傅以花雕酒醃製基圍蝦，經真空慢煮至半熟後由Chef Kasey將之打造成猶如牛肉他他的鬆軟質感；伴碟的蝦米蛋黃醬更是加入了經過三日慢煮、以蝦米和不同香料及辣椒提煉而成的自家製蝦米油來增添風味，炮製成多層次的本地海鮮美饌，驚喜萬分。另一道由周師傅創作的「泡椒蟶子皇」以麻香四溢的特製醬汁淋在蘇格蘭蟶子皇之上，再經攝氏45度慢煮，四川剁椒的麻辣風味及雲南番茄的清甜盡數滲入肉中，散發誘人風味。而Chef Kasey則發揮其廚藝精髓，以分子料理的方式把周師傅的中式醬汁以西式創意重新演繹，口感嫩滑彈牙的蟶子以麻香四溢的泡沫作點綴，味道層次豐富動人。其他菜式還包括龍蝦蟹肉文思豆腐羹、溏心乾鮑魚‧夏季意大利松露蘿蔔糕、欖菜一夜鮮馬友、八珍甜醋炭燒鹿兒島A5和牛叉燒配初生蛋、紅棗雪葩、八寶釀雞翼‧法國鵝肝汁及陳皮朱古力撻、雜梅珍寶珠和豆豉雪糕等甜品；每一道菜都帶來驚喜，絕對是驚喜連連的盛宴！想進一步提升品味，可以每位加配餐酒，有3款或4款由專業侍酒師團隊挑選，為這頓中西玩味饗宴畫上圓滿句號。

名廚時令食材入饌

由澳洲名廚Donovan Cooke主理的歐陸菜餐廳於5月推出法國主題餐牌，晚市的「嘗味餐牌」有6道及8道菜選擇，經典菜式包括小龍蝦、鵝肝、馬賽海鮮魚湯、藍龍蝦、布雷斯燉雞、牛柳、焗布丁蛋糕等。每道菜均以傳統烹調方法製作，輔以時令食材及多款自家熬煮的醬汁佐料，盡現大廚心機與技藝。此外，還有晚市嘗味餐單，並配以5杯法國酒，包括香檳及名產地如波爾多、布爾岡等葡萄酒。4人同行享用晚市嘗味餐單還可獲以100% Chardonnay釀製的香檳一瓶，散發青蘋果及馥郁果香。逢星期六午市供應的自選四道菜午宴，也加入法國菜式供客人選擇，主菜保留了大廚名作的慢煮三文魚，這道經歷了30年演化的三文魚菜，現時只在周末午餐供應，更可無限追加，粉絲可別錯過！