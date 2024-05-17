逾4,000萬港元！Bruce Wayne純電「蝠」星

假如你是DC超級英雄蝙蝠俠，即葛咸城億萬巨富布斯韋恩（Bruce Wayne），來到現實世界應該會揸咩車呢？最近豪華電動車廠Automobili Pininfarina跟DC合作，推出啟發自Bruce Wayne的特別版純電超級跑車，售價高達490萬歐元（未連稅折約4,130萬港元）。雖然廠方沒有提及限量多少部，但開出此等天價，只能說買得起的都是現實世界的超級富豪。

基於兩款車型打造

今次受Bruce Wayne啟發而設計的特別版純電超級跑車，當中兩款是基於B95無頂Hyper Barchetta打造，兩款則由Battista硬頂Hyper GT衍生而來。前者是Automobili Pininfarina半年前推出一款不設車頂、擋風玻璃及柱位的開放式車型，當時公開售價已達440萬歐元，全球限量10部。如果當時搶唔到，現在絕對是好機會，只需多付50萬歐元便可擁有，仲要係B95特別版呢！至於Battista是廠方4年前推出旗下首款純電動硬頂Hyper GT，當時索價198萬歐元起，限量150輛。現在Battista特別版定價340萬歐元起，對現實世界的Bruce Wayne來說，應該都係散子嚟啫！

管家阿福語音助手

話明係特別版，當然用上跟標準版不同的專屬設計，包括配上由拉絲和拋光的陽極氧化鋁製成的背光車頭廠徽，並分別於B95特別版的碳纖駝峰兩側及Battista特別版車身兩側，碳纖擾流末端的鯊魚鰭位及頭枕等加入W字設計的韋恩企業（Wayne Enterprises）標誌，強調其尊貴身份。值得留意是，車載的HMI資訊娛樂系統用上管家阿福（Alfred Pennyworth）的聲音充當語音助手。還為Battista特別版於頭冚和前後沙板上增設碳纖維百葉窗式散熱氣口，藉此提高後空氣煞車和車身側面的整體空氣動力學效率。另採用全新車門連車頂設計，其Nero Torino「Goccia」黑色硬頂配上弧形玻璃，更添時尚輕快感。

1,900hp強勁馬力

無論是B95或是Bastista車型皆提供Gotham版和Dark Knight版，讓車主按喜好選擇。當中Gotham版最大特色是採用棕褐色皮革內飾，並起用棕褐色縫線作中央面板的定制絎縫；配以獨特的Argento Vittorio灰色光面車漆及由Prezioso Evoluzione光面黑和啞光黑輪輻配搭的前20吋、後21吋合金輪圈，凸顯車主的高雅品味。

而Dark Knight版則採用黑色Alcantara和黑色皮革內飾，搭配獨特的黑金雙色對比縫線；車身採用Nero Profondo藍底黑光面車漆，腳下配上獨特的前20吋、後21吋Glorioso陶瓷拋光輪圈，藉強烈的深淺色調呈現視覺對比效果，強調Bruce Wayne的另一自我。動力方面，4款車同搭載由120kWh T形液冷鋰離子電池組及4具獨立電馬達組成的超高效純電動力系統，最大馬力及扭力分別達1,900hp和2,340Nm，不到2秒便完成0~100km/h加速。