黃翠如預告蕭正楠出戰鬥廚藝　方力申嘆終於有口福

藝人方力申、黃翠如、張曦雯和徐榮等人今日（17日）出席無綫新煮食節目《拍檔廚房》的拜神儀式。作為主持人的方力申和黃翠如稱今次是認真煮食的節目，節目中的評審們會非常嚴格，審視每位嘉賓煮出來的每一道餸菜。而曾主持過《美女廚房》的方力申笑言相隔18年，終於有口福：「以前啲嘢喺唔可以擺落口。」問到方力申可會在家中下廚？他笑說：「當然由方太（媽媽）煮，不過我覺得依家嘅女性唔一定要識煮飯，而男性識煮飯都唔一定會加分。」黃翠如聽聞後即反駁說：「唔係喎，男性識煮飯真喺會加分。」她亦透露老公蕭正楠將會上節目任嘉賓挑戰廚藝，屆時會夥拍夫妻二人認識多年的大廚一同煮酸菜魚。不過翠如笑言蕭正楠並沒有在家中勤練廚藝：「佢好有信心，同埋平時屋企嘅飯都係佢煮，多數整碟頭飯。」

另外，作為節目嘉賓的張曦雯和徐榮會在節目中運用廚藝一決高下，曾獲「美女廚神」封號的張曦雯笑言獲獎後下廚的次數寥寥可數，不過男朋友就經常誇她做的食物好吃：「我煮咩佢都話好食，就算我煮個公仔麵佢都鍾意。」而入行前曾任職廚師的徐榮也指家中煮食主要交由老婆負責，但偶爾會為囡囡下廚：「阿囡會彈我啲刀工，話呢個公仔切得唔夠精緻。」

徐榮亦透露最近他又再做老闆，與拍檔合夥投資了六位數開設火鍋店：「其實疫情前都有開過補習社，不過最後都捱唔到。」而張曦雯亦指對做生意有興趣，可惜工作繁忙時間不足，亦需要遇到好拍檔，所以一直沒有機會，問到張曦雯最想做那一方範疇的生意？她說：「裝修公司，因為我幾鍾意室內設計，自己又識落手落腳做。」