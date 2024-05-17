裕美自資6位數出新歌　爆林作曾要求合唱兼拍MV

藝人裕美今日（17日）現身電台宣傳新歌《最佳女友的自我修養》，今次是她時隔13年再出歌，新歌自資了6位數打造，笑指中年出歌全賴網民封她為「最佳女朋友」，自己亦好認同此稱號。裕美表示以前會覺得就算落足心機做作品，都可能無人談及，再加上做歌成本高及時間長，所以不如在廁所唱歌好過。直到去年認識音樂人林雨辰，得到對方的鼓勵，笑言男友林作經常闖禍，相信這首歌應該會引起好多共鳴。

裕美發覺其實好多女性都會願意為伴侶付出，但卻換來傷害，她就鼓勵女性要堅強和獨立，隨時可以踢走另一半，笑稱自己未踢走林作皆因尚未觸及她底線，不過自己的底線愈來愈低。期間裕美更大爆林作早前飲到酩酊大醉，嘔足兩小時要她服侍，醒後卻㫁片，令她十分氣憤，「我應該襯佢飲醉打佢一身，佢太奀皮。」兩人拍拖6年，近年傳出婚訊，裕美則表示要重新考慮清楚，「林作原本話首歌上榜就求婚，依家話攞獎就求婚，佢求完都可以唔結，如果攞唔到獎就分手，就萬眾期待，我就可以甩難喇！」更透露林作本要求合唱以及參與MV拍攝，但就遭到她拒絕，「佢話MV扮死屍都肯，但MV做乜要有死屍？（搵未來奶奶拍？）佢兩個太爆，會推佢哋。」

問到林作今次沒有資助她出歌，裕美即笑稱：「佢連50蚊買咖啡錢都會追數，不過我鍾意，（將來結婚都無家用？）佢話男人畀家用好傻，行西方文化，我都唔想有家用，如果有家用佢就係我老闆。」