本日日本：聯乘雷神朱古力　炮製極品甜點

日本連鎖咖啡店Saint Marc Cafe最有名的是新鮮出爐的牛角包Chococro，很受上班一族歡迎。店子今年踏入25周年，當然有新搞作，找來今年迎接30周年的雷神朱古力（Black Thunder）合作，推出3款甜點及飲品，讓美味升級！當中焦點莫過於將其最馳名的牛角包變身為香脆朱古力牛角包雷神Zakuzaku Premium Chococro，外皮特別加入雷神朱古力也使用的可可餅乾及原味餅乾，入面包入濃郁朱古力餡，製成品外脆內軟，十分美味！此外還有雷神Zakuzaku朱古力奶昔，面層的軟雪糕加上可可餅乾與原味餅乾點綴，底層是濃郁的朱古力奶昔，微苦中帶香甜，猶如一杯可以喝的雷神朱古力，並可選加或不加軟雪糕。還有一款很出色的甜點「雷神閃電朱古力芭菲」，在軟雪糕上淋上濃郁朱古力醬、另加一球朱古力雪糕和一整塊雷神朱古力。為了增添脆脆口感，同樣使用可可餅乾及原味餅乾，並以特製朱古力作點綴，無甜不歡的朋友必定喜歡，供應日期由即日起至6月20日。