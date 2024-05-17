MIRROR開騷團歌送驚喜　姜濤病住唱一樣得

男團MIRROR一連4場澳門騷昨晚（16日）開鑼，自今年1月於香港首站舉行16場演出後，幾個月間於倫敦、洛杉磯、三藩市、多倫多及新加坡等地舉行巡場，近日終來到最終站，幸仍無減粉絲熱情，打頭陣的團歌《Rocketstars》已火速炒熱全場，即使及後12子各自獻唱單曲，粉絲同樣表現投入。

而小組演出部分時，由AK 、Alton與Lokman的《Rebound》、Tiger 邊彈邊唱的《Alright》到聯乘Lokman的《收聲多謝》、「大表波」Stanley夥拍Jeremy唱的騷肌火辣《Fever》、Jer及Jeremy唱的《人類群星閃耀時》，至中段另外10子上台大合唱，台上台下一樣火熱。隨後MIRROR開始分享，並不間斷唱出多首歌曲，台下粉絲更齊齊大嗌MIRROR跟住唱！至於原定演唱會encore的彩蛋環節，因應尾站也特意改為團歌送驚喜，每晚一首晚晚不同，昨晚率先有《一秒間》，眼見巡演最後倒數，12子不捨之餘，也輪流出口術推高Fans情緒，尖叫聲配以全場燈海，場面震撼！

人氣王姜濤雖然抱病上陣，不過全晚依然落力演出又唱又跳，贏得全場掌聲，他完騷後於社交網出Post，表示：「今晚聲音有點沙啞，很抱歉各位，我盡力恢復了。」不少網民紛紛送上祝福，希望他可以早日康復。