古淖文恭喜譚輝智爬頭先開騷：為佢感到驕傲

《中年好聲音2》冠軍古淖文、藝人魏浚笙（Jeffrey）及吳家忻（Kayan9896），今日（17日）出席旅遊推廣活動，除了跟現場觀眾玩遊戲，吸引大批粉絲到場支持，Jeffrey與Kayan9896更扮情侶於不同景點前擺甫士影合照，不過Jeffrey表現得有點尷尬。

本身為澳門人的古淖文，笑言經常也想向香港朋友甚至乎全世界推廣自己的出生地，但笑言不用自薦做旅遊大使，因當地旅遊局有口號為「旅遊大使，你我都是」，故人人也是旅遊大使：「我會推介大家食土生葡菜，可以話係最早嘅Fusion菜。」提到《中年好聲音2》亞軍譚輝智率先開個人騷，古淖文表示戥對方高興：「啱啱完比賽兩個月就可以開騷，為佢感到驕傲。」問他可想先推出個人單曲？他坦言這是每個歌手都希望的事，有歌後才開騷也不錯。問到會否有感被譚輝智爬頭先開騷？他說：「有乜所謂？佢做咗先，做完反應好，我哋成班可以跟住做。」又表示有計劃推出個人單曲，但先要找到一首合適自己的，亦會跟公司反映。

至於跟「Ball后」薛芷倫的大仔馬桂烽拍拖的Kayan9896，表示也會跟男友打卡拍照，但笑指多以拍男友醜態為主，例如懶洋洋的模樣，亦有要求男友視角為她拍照，但笑指男友「求生技能」一般：「通常影幾百張相，得3張相合心水。」笑言會訓練男友攝影技術。

提到她在母親節跟男友及其母親薛芷倫（Fanny）一同慶祝，她尷尬表示當日未有送禮物給Fanny，笑言很慚愧，或會後補送花，又指跟對方有交扮靚心得及美食。笑問她是否已融入家中？她說：「要相處吓先。（好事近？）我依家咁後生係我嘅事業拼搏期。（若然男友求婚？）我會擘大眼『啱啱發咗夢呀！』」問到會否視男友為結婚對象而交往？她表示「Ok嘅」，笑言暫時給予男友80分，會要求對方提升攝影技術。

Jeffrey笑言跟Kayan9896扮情侶合照時表現尷尬是扮出的效果，表示平日也會跟女友影甜蜜相，又對自己幫女友拍照這「求生技能」感到滿意，不過女友還是會自拍因感覺較為安心。談到他早前網晒跟小朋友合照，有網民解讀為他恨結婚，他笑言：「咁都諗到？當時環境見到小朋友幾開心，但冇其他意思。（有冇考慮結婚？）冇咁快，不過人到某個年紀都會做唔同嘅事。（有冇同女友計劃？）工作為先。」提到他早前跟填詞人黃偉文在英國相聚，他表示大家也工作忙，能有機會聚頭是很幸福的事：「都係談東談西，可能佢都想了解下我個人、方向係點。」