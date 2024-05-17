兩夫妻日對夜對，相處得耐，就算以前幾恩愛，熱情亦會漸漸冷卻。而日本AV界亦經常以此作為題材，講述夫妻感情陷入倦怠期，跟住兩人各自出軌搵食，從其他人身上重溫男女激情！

情難自控

喺Premium出品嘅《與女上司進行不倫約會》入面，山岸綺花係一位女強人，平日掛住工作，完全Skip咗照顧老公，亦因為咁，兩夫妻嘅感情愈嚟愈淡，而綺花亦好耐冇得到老公嘅慰藉。有一日，綺花感到工作壓力就快爆錶，於是相約男下屬建志出街放鬆一下，因為建志年輕實幹，而且對上司相當忠誠，於是綺花決定搵佢做出軌對象。面對氣質超群嘅綺花，建志亦情難自控，先同綺花咀嘴，之後二人已按捺不住慾火，立即上酒店房瘋狂激戰，更打真軍兼中出收場添！

主動挑逗

於Venus推出嘅《兼職工作的人妻到我家發生關係》當中，單身男洋介對兼職女同事白石桃子一直都相當有好感，呢日佢喺街上見到桃子一個人悶悶不樂嘅樣子，於是上前打個招呼，並問桃子係咪有心事？原來桃子備受老公冷落，同時發現老公喺出面偷食，為咗安慰桃子，於是洋介邀請對方返屋企把酒詳談，兩人傾傾吓漸漸慾望高漲，而慾火長期得唔到宣洩嘅桃子，更加主動挑逗洋介，而洋介亦唔客氣，出盡力滿足呢位飢渴人妻，令桃子飽嘗快感。

爭做正宮

片廠Moodyz炮製嘅《誘惑主人的小惡魔女僕》，講述古川自從同老婆生咗囡囡之後，感情就由熱轉冷，最近老婆更帶埋囡囡去旅行，留低古川喺屋企，好在仲有俏女僕石川澪陪伴。澪妹知道女主人有排都未返屋企，便主動色誘古川，更提供口舌服務，好快就將對方馴服。之後，喺老婆去旅行嘅日子當中，古川同澪妹日日上床肉搏，仲一齊煮飯又玩鴛鴦浴，令古川重溫番初戀嘅激情，更加愈來愈鍾意澪妹添！睇嚟澪妹想取代女主人地位嘅計劃好有機會成功喇！

簡評

本仙聽一個日本朋友講，好多日本夫妻生咗小朋友之後，感情就會進入倦怠期，完全冇晒性生活，搞到出軌機會大增，而今日為大家介紹嘅「倦怠期系列」作品，就係反映出呢種狀況。喺3部作品中，本仙最鍾意山岸綺花主演嘅《與女上司進行不倫約會》，原因係綺花為新一代魅力女優，而且演技超班，喺床上亦盡顯上乘功架，令作品精彩指數滿分！