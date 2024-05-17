黃婉君復出全靠老公贊助　細妹專程新加坡返撐場

2R親姊妹組合成員黃婉君（Rosanne）和黃婉佩（Race）2002年出道時風靡不少宅男心，期後淡出樂壇，家姐Rosanne時隔18年再出跳唱新歌《帥起來》，今晚在中環舉行新歌MV首播會，Rosanne的牙醫老公Derek帶同兩個仔、歌手許懷欣與太太等出席，妹妹Race亦專程從新加坡來港撐場。

Rosanne學舞一年多，3個月前開始籌備出新歌，對於18年後復出樂壇，主要想見番昔日工作時的熟悉面孔，今晚見到很多相識廿年的朋友，又收到不少媽媽級粉絲短訊支持，令她好感動，估不到自己給予媽媽們好大鼓勵，希望與各位媽媽們一起進步：「自己好掛住唱歌，本身冇諗過出歌，老公話我學跳舞咁耐，不如唱埋歌，係佢激發我，多謝佢圓咗我呢個夢想，佢係我最大的贊助人。」兩個仔聽過她以前的舊歌覺得好沈悶，故支持她跳唱。現場她獲老公和兩個仔送吻，十分溫馨。Race透露家姐的新歌已經有逾10萬點擊，在電台國語歌流行榜榮升第二位，成績不俗。Rosanne開心新歌有此成績，有機會也想出席頒獎禮。

Rosanne自言學跳舞後人變得開心，皮膚變靚，人也年輕了，Race笑言明年也會開始學跳舞，但只當做運動，她表示一直有很多人希望她們再出歌，冇計劃2R復出，Rosanne笑指可能要等Race的仔女都長大，屆時妹妹可能已經50歲了。Race覺得家姐很有熱情，日日練舞，今晚第一次看到ＭＶ，大讚好睇：「我係家姐最大粉絲，之後會日日聽佢首歌，大女好鍾意聽，細仔得3歲，已經識得跟住唱oh oh oh，好得意！」問到可有心癮也出歌？她說：「見到佢好辛苦，好彩唔係我表演，好佩服佢呢種態度，想做就去做，唔會只坐喺度諗。」

Rosanne表示製作團隊給她好多鼓勵，有意之後再推出跳唱專輯：「老公好得意，已經同我講定第二首歌的類型，都係跳唱，老公好似我的音樂監製一樣。（老公做埋下首歌MＶ男主角？）佢真係好上鏡，如果唔係牙醫，佢應該係一位演員。（你可以做經理人幫老公接Job？)佢可以做我的工作，哈哈！」Race亦笑指姐夫是喜劇演員，為人風趣幽默。