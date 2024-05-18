星玄｜「最美小三」王敏奕撇甩老公　孖男子遊大阪歎雪糕

今日係5月18日農曆四月十一，幸運星係山羊座，事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。「最美小三」王敏奕（Venus）就係山羊座，早前佢喺劇集《婚後事》中飾演第三者，介入陳自瑤同羅子溢嘅婚姻，當中嘅演出被受讚賞，唔少網民都推舉佢為新一屆視后大熱，雖然依家佢就未有新劇開，但不時都會喺社交網上，分享生活點滴Keep人氣，Venus你事業運強，相信好快就會遇到，理想嘅劇本同角色。

日前，Venus喺社交網上載多張遊日相，但陪同嘅並唔係佢老公，而係有「日本通」之稱嘅周奕瑋（Jarvis），佢哋兩個唔單止遊大阪，仲齊齊飲果汁、咖啡兼嘆雪糕，未知佢哋兩個係好友同遊，定係為拍旅遊節目呢？

至於今日最旺嘅生肖係羊，偏財運強，有機會獲得一筆意外收入。肖羊吳卓羲近年轉戰北上，不時參與內地嘅綜藝節目，上個月佢抽空返港，身體力行撐兄弟新戲，現身電影明星優先場，仲同楊茜堯一齊接受媒體訪問，期間吳卓羲更一度模仿楊茜堯學擺心，全場爆笑。吳卓羲依家喺內地人氣高企，不時舉辦模型展，又同一班大灣區哥哥有活動，嚟緊仲要偏財運強，唔通嚟緊會有人投資畀佢。