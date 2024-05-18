【是日通勝】

農曆四月十一

甲辰年 己巳月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、出行

忌：開渠、成服、除靈

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：米色、黃色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

金牛座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

雙子座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

巨蟹座：職場上要安守本分，低調不越界是自保良策。

獅子座：運勢上升，求職者可找到自己喜歡的工作。

處女座：單身者有吸引桃花的條件，宜好好裝扮一番。

天秤座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

天蠍座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

人馬座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

山羊座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

水瓶座：嘗試體驗一些新鮮事物，可把負能量驅散。

雙魚座：遇到不如意的事要冷靜，聽音樂可平復心情。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，容易被別人行為影響心情。

牛：情緒不穩，做事缺乏耐心，易惹是非。

虎：跟意中人的關係取得突破，喜形於色。

兔：做事粗心大意，還出現舉棋不定情況。

龍：意見分歧要小心處理，提防感情生變。

蛇：事業發展機遇多，付出與回報成正比。

馬：謀事多阻滯，易因急躁任性而惹是非。

羊：偏財運強，有機會獲得一筆意外收入。

猴：對自己要有信心，勿因小挫折而氣餒。

雞：趁周末多接觸不同事物，得着不會少。

狗：悉心安排周末約會，桃花將旺上加旺。

豬：做事顯得手忙腳亂，事後要記得覆核。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

打動金牛人的6句話

1.「我會一直陪伴在你身邊，無論發生甚麼。」

金牛座的人喜歡穩定和安全感，在感情方面也需要時間來認識和了解對方。這句話表達了你的堅定和承諾，能夠讓金牛人感到安心和信任。

2.「我非常欣賞你的才華和能力。」

金牛座的人對於自己的能力和價值有着較高的自我評價，希望得到他人的認可和欣賞。這句話能夠表達你對金牛人的認可和尊重，增加彼此的親密感和信任。

3.「你的忠誠和誠實讓我感到安心。」

金牛座的人對於感情有着較高要求，希望與一個誠實、忠誠的伴侶在一起。這句話能夠表達你對金牛人的信任和認可，讓他們感到被重視和珍愛。

4.「我們可以一起規劃未來，創造美好的生活。」

金牛座的人對於未來有着明確的規劃和目標，希望與伴侶一起創造穩定和美好的生活。這句話能夠表達你對未來的期待和願景，與金牛人共同追求穩定和成功的未來。

5.「我們可以一起享受美食和旅行，創造美好的回憶。」

金牛座的人喜歡享受美食和旅行，希望與伴侶一起創造美好的回憶。這句話能夠表達你對金牛人的了解和關注，增加彼此的親密感和共同話題。

6.「你的堅韌和毅力讓我非常欽佩。」

金牛座的人有着堅實的追求和執着的信念。這句話能夠表達你對金牛人的欽佩和讚揚，讓他們感到自己的價值和能力得到了認可。