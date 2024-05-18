仁濟關愛小領袖月捐及義工計劃 優惠價參加南區海岸快艇遊暨海洋公園之旅

【營業資訊】今個暑假，仁濟醫院再度推出「關愛小領袖義工Summer Fun」暑假限定活動，讓小領袖與父母一起渡過一個既富意義又豐富多彩的暑假。暑假限定活動選擇豐富，精選推介以優惠價參加南區海岸快艇遊暨海洋公園之旅，探索南區多元化的海洋旅遊體驗以及暢玩海洋公園，活動扣除成本後將會撥捐仁濟各項慈善基金，玩樂行善，一舉兩得，大家快啲參加啦！

《南區海岸快艇遊暨海洋公園之旅》

活動日期：2024年6月22日（星期六）

集合時間：A）8：45am 或 B）10：45am

活動內容：參加者將從海洋公園大樹灣碼頭出發，乘坐快艇欣賞南區地質及海蝕洞。活動由導賞員沿途講解，帶領參加者近距離觀察自然及文化景點，包括海蝕洞、傳統捕魚設施罾棚、頭洲「哥斯拉石」、連島沙洲、舂坎角炮台、鶴咀「蟹洞」及德己立角燈塔。

航行時間：1小時30分鐘

集合地點：海洋公園水上樂園外活動集合處

解散地點：海洋公園大樹灣碼頭

名額：每艘快艇最多乘坐12人 (先到先得，額滿即止)

語言：粵語

費用：優惠價HK$1,000，包括：1名成人及1名兒童（6至11歲）快艇遊體驗、海洋公園入場門票2張（門票有效期半年）