馬思純減肥3個月又再翻脹　本尊認肥

內地女星馬思純於2016年以電影《七月與安生》，與周冬雨共同獲得金馬影后殊榮，近年除了戲劇作品受關注，她的體態最常被網友拿來討論，但不久前她才承認自己生病身體才會變得擁腫，經過休息治療甩肉25公斤美回巔峰，更被指與前日本AV天后蒼井空撞樣。怎料隔3個月，馬思純近日被拍到胖到圓肚現形，她也無奈認胖了一點。

日前有粉絲等馬思純收工想親一睹女神風采，片中也見到她親切打招呼，完全沒有大明星架子；但短片曝光後，有網民發現她又翻脹，隱約能見到腩肉。

其實近年馬思純的體態像是吹氣球，忽胖忽瘦，如今才美回巔峰又被嘲胖了，她本人也無奈發聲，錄了一段影片回應評論她身材的人：「是誰又在討論我胖不胖的問題？還行啊？」她自認只是胖了一點點，但也坦言：「重慶吃的好吃的太多了！」請大家多看看她拍戲，不要總關注她胖瘦，強調「開心最重要」。

其實馬思純休息長達一年期間，有人罵她戀愛腦或是有她跑去待產的謠言，她後來才主動公開得了抑鬱症，長時間治療才好轉，當時她也請粉絲給她點時間：「我休息不是我不想搞事業、不想拍戲、只顧戀愛，是我的身體不允許，現在愈來愈好了，我自然就出來了。」