康城電影節｜愛瑪史東新片首映兩代「蜘蛛女」同場不及「靚太」搶鏡

《第77屆康城電影節》繼續星光熠熠，今屆奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《KINDS OF KINDNESS》入圍今屆「主競賽單元」，影片於香港時間今日凌晨於《康城》舉行全球首映禮，今次是愛瑪與導演Yorgos Lanthimos繼《可憐的東西》（Poor Things）後再度合作。

愛瑪以棗紅色閃亮Deep V珠片長裙現身，與同片的幾位拍檔Jesse Plemons、威廉迪福（Willem Dafoe）、Joe Alwyn、「跨性別」女星Hunter Schafer、華裔女星周洪（Hong Chau）等一同踏上紅地氈。而同場還有多位女星現身，其中包括前「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）她專程到場支持有份主演的老公Jesse Plemons，她與愛瑪兩代「蜘蛛女」碰頭。

此外，美國女星狄美摩亞（Demi Moore）亦有出席首映，今次是她27年來首次出席《康城電影節》。不過，若論全場最性感絕對非劇集《靚太唔易做》（Desperate Housewives）美國女星伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）莫屬，她以白色性感大Deep V珠片裙出席首映，盡顯其激凸身材！