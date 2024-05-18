下星期一（5月20日）是小滿，小滿作爲夏天的第二個節氣，此時氣溫上升，雨水較多，氣候悶熱潮濕，濕熱之邪較重，飲食宜清爽清淡。

調養情志 防心血管疾病發作

中醫認爲夏主火，內應於心，《黃帝內經》中有言：「暑氣通於心。」因此有「夏養心」的説法。小滿時節，天氣逐漸炎熱，使人易感煩躁，情緒波動大，可能會引致高血壓、心臟病、腦血管等疾病發作，因此要特別注意平心靜氣。可多參加一些戶外活動親近大自然，放鬆心情；也可進行下棋、書法、釣魚等靜態活動陶冶情操；同時清晨也可稍作鍛煉，以散步、慢跑為宜，不易做過於劇烈的運動，避免大汗淋漓，耗氣傷津。若條件允許可在午時（11:00-13:00）午休15至30分鐘，因這時段與心臟相應，有養心之效。

飲食宜養心清火 健脾祛濕

小滿後，天氣悶熱潮濕，容易濕氣重，飲食上宜清爽清淡。根據五行學說，苦味入心，因此小滿時節宜多吃苦味食物如苦瓜、苦菜、萵筍等，可以瀉火解暑，健脾開胃，增加食欲，促進消化，而苦味食物更勝在能「入心經而降心火，去心火而神自安」。此外，小滿也是濕的開始，容易引發風濕、水腫等問題，宜多吃清熱祛濕的食物，如冬瓜、絲瓜、赤小豆、綠豆、山藥、胡蘿蔔等。另外，小滿也有三不吃。第一，不吃生冷。不少人在夏日都好吃冷飲、雪糕解暑，但這有損脾胃運化功能，反而造成身體濕氣重，更會引起腹痛，特別是長者和幼童需多加注意。第二，不沾辛辣。夏日本就炎熱，要避免火上澆油。第三，不吃肥膩。中醫的肥甘厚膩之品，屬於甜味、油膩性食物，如動物脂肪，這些食物容易助濕生痰。