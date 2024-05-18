【營事檔案】微波爐南瓜蒸糕

這是一種快速且簡便的甜點，特別適合在家裏快速製作。這個食譜使用了微波爐代替蒸煮的過程，不但大大縮短了烹飪時間，同時已更安全，適合與家中的小朋友一同製作。

南瓜連皮食更高纖

這次的食譜中南瓜是連皮食用的，洗淨後連皮食用南瓜可增加整體的口感以及膳食纖維，有助於促進腸道健康。而去皮的南瓜在口感上就更加細膩，適合製作口感柔滑的菜餚，如南瓜湯或嬰孩食用的南瓜泥或其他烘焙食品。除了蔬菜以外，都可以多留意在日常食材中增加膳食纖維攝取量的方法，例如連皮食用。

南瓜含多種營養

南瓜是維生素A的極佳來源，特別是其中的β-胡蘿蔔素，這是一種強大的抗氧化劑，對視力和免疫系統健康都非常重要。南瓜還含有維生素C、鉀和膳食纖維，因此是含有多種豐富的碳水化合物來源。而也因為南瓜中含有豐富的碳水化合物，因此應代替部分或整餐的碳水化合物來源，以免過量攝取。例如飲用南瓜湯或以南瓜作為配菜時，就可適量減少飯、粉、麵等其他碳水化合物來源。

微波爐南瓜蒸糕

材料：

迷你南瓜 1個 (大概200克)

代糖 1湯匙

麵粉 4湯匙

雞蛋 1隻

鹽 少許

香草精 4滴

做法：

1) 迷你南瓜洗淨叮3分鐘至軟身，切3片留作裝飾用，其餘連皮壓成蓉

2) 南瓜蓉加入代糖、麵粉、雞蛋、鹽及香草精拌勻

3) 倒入可微波的容器中，放上南瓜片

4) 微波爐叮6分鐘，完成

溫巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。