傳媒公開Diddy酒店毆打前度舊片　被Emily鬧爆係「怪獸」

美國樂壇天王Diddy去年11月被歌手前女友Cassie入稟法庭控告強姦兼虐待，自此之後有多名女性指控Diddy強姦，今年3月Diddy更因為涉嫌性販賣，其兩間寓所被國安局突擊搜查，他的兩子當場被捕，令Diddy形象跌入谷底。近日美國有傳媒就公開Diddy於2016年在酒店走廊虐打Cassie的閉路電視片段，片段曝光後Diddy即被一眾圈中人鬧爆。

Cassie去年入稟時曾提及過自己多次被Diddy虐打，其中一次是發生於2016年，她在洛杉磯一酒店房被醉酒的Diddy揮拳打臉，導致她眼睛瘀傷。事後她嘗試趁住他睡着而離開房間，怎樣卻弄醒了他，他跟隨她到走廊並用玻璃花樽掟她。當時酒店的閉路電視拍下整個過程，但最終Diddy以5萬美元（約39萬港元）買下片段。她解釋自己當時沒有報警是因為不想Diddy再有藉口傷害她。事隔7個月，有傳媒昨日就公開當時閉唔電視的片段，片段中見到Diddy赤裸上身用毛巾包住下身出酒店房虐打正逃脫的Cassie，他將Cassie拳打腳踢並將她撻在地上，之後他猛力扯她及強行將她拉入房。據知被指收了Diddy「掩口費」的酒店玩已倒閉。

片段曝光後，Cassie的律師發聲明表示：「這段令人心碎的影片進一步證實了Combs先生（即Diddy）令人不安和掠奪性的行為。」而Cassie的健身教練老公Alex Fine亦於社交網發聲明痛斥Diddy的行為：「給女性及兒童的信，打女人的男人不是男人。保護這些人的男人亦不是男人。男性對女性的暴力行為是可以避免的。對施虐者來說，你完了，你不再安全，你不再受到保護，你是如此的可悲。」此外，一眾圈中人包括美國模特兒Emily Ratajkowski都有於社交網留言回應事件，她簡單地稱Diddy為「怪獸」。而與Diddy有「仇口」的另一男歌手50 Cent就留言挖苦Diddy：「依家我肯定Puffy（Diddy）冇做到，佢係清白嘅，呢條片唔可以證明到任何嘢！呢個將會係佢律師準備要講嘅嘢。」