《中年好聲音》李佳突入院做手術　左手腫如豬蹄令人擔心

首屆《中年好聲音》亞軍李佳上周母親節與一班戰友出席活動，怎料不足一星期，其身體狀況突亮紅燈，更秘密入院做手術，情況令人擔心。李佳昨晚（17日）於社交網貼出自拍片，並謂：「呢幾日好多朋友問我隻手有冇好啲，好多謝大家關心，已經恢復中，All good, My wrist is lot better, thank to you all（一切安好，我的手腕好多了，感謝大家）.」她透露患上腱鞘囊腫（Ganglion Cyst），剛在醫院完成一個手術，相中可見其左手包紮住，手腕位置腫如豬蹄：「Day 1 - 完成手術冇耐……開始感到痛楚，但一切很好。」另一張則是術後第五天的照片，李佳手部明顯消腫不少，精神亦不錯。

對此李佳表示，今年1月已抽出手腕內的「啫喱（水囊）」，豈料3月去加拿大期間再度復發，情況比之前更嚴重，水囊變得更大粒。她指，本來醫生稱若不痛不癢可毋須理會，但後來因「一郁就痛」，經檢查後發現水囊已長至筋腱位，故需要開刀切除，幸周一（13日）手術成功：「醫生縫得好細好靚，依家隻手要包紮幾日，以防有時唔覺意會做錯手勢就會痛，畢竟個傷口都2cm大，要等一段時間先可以真正恢復如常咁郁個手腕。」

李佳續指，手術後翌日在網上直播Jam歌時，一用力唱便感到手部麻痹，暫時左邊不能郁動太多，好在兩個寶貝仔都好乖幫手拎東西。另因左手包紮住，不能洗頭的李佳也相當不自在，她笑言：「有日去朋友度玩，佢係間Salon嚟，見到我隻手咁樣，主動話幫我洗頭，真係好感動。」