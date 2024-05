《中年好聲音》李佳突入院做手術　左手腫如豬蹄令人擔心

首屆《中年好聲音》亞軍李佳上周母親節與一班戰友出席活動,怎料不足一星期,其身體狀況突亮紅燈,更秘密入院做手術,情況令人擔心。李佳昨晚(17日)於社交網貼出自拍片,並謂:「呢幾日好多朋友問我隻手有冇好啲,好多謝大家關心,已經恢復中,All good, My wrist is lot better, thank to you all(一切安好,我的手腕好多了,感謝大家).」她透露患上腱鞘囊腫(Ganglion Cyst),剛在醫院完成一個手術,相中可見其左手包紮住,手腕位置腫如豬蹄:「Day 1 - 完成手術冇耐……開始感到痛楚,但一切很好。」另一張則是術後第五天的照片,李佳手部明顯消腫不少,精神亦不錯。

對此李佳表示,今年1月已抽出手腕內的「啫喱(水囊)」,豈料3月去加拿大期間再度復發,情況比之前更嚴重,水囊變得更大粒。她指,本來醫生稱若不痛不癢可毋須理會,但後來因「一郁就痛」,經檢查後發現水囊已長至筋腱位,故需要開刀切除,幸周一(13日)手術成功:「醫生縫得好細好靚,依家隻手要包紮幾日,以防有時唔覺意會做錯手勢就會痛,畢竟個傷口都2cm大,要等一段時間先可以真正恢復如常咁郁個手腕。」

李佳續指,手術後翌日在網上直播Jam歌時,一用力唱便感到手部麻痹,暫時左邊不能郁動太多,好在兩個寶貝仔都好乖幫手拎東西。另因左手包紮住,不能洗頭的李佳也相當不自在,她笑言:「有日去朋友度玩,佢係間Salon嚟,見到我隻手咁樣,主動話幫我洗頭,真係好感動。」