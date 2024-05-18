張致恒老婆發恐怖留言：既然世界不容納，倒不如離開！

藝人張致恒（Steven）與老婆區燕雯 (雯雯) 奉子成婚四年抱四，加上家中還有三隻狗狗要養，一家開支極大，Steven走入財困，雯雯幾乎日日自怨自艾，睇見都心酸。

本月初雯雯自揭疑驗出腫瘤，同時兩名兒子嚴重感冒，愛犬亦患上癌症！陷崩潰邊緣的雯雯本月12日在社交網透露，即將行「最後一步」才可重新生活，豈料一波未平一波又起，日前一名患癌網友於她的社交平台公開追數，雯雯即更火速親自回覆：「首先，我好多謝你當初主動出現幫我哋。我從來冇諗過呃你，只係我而家未有鬆動可以還到畀你，就算其他人我同樣都係未還，當初你主動企出嚟幫我哋嘅時候，我都有同你溝通我冇咁快有能力可以還到錢，你亦話你明白。」

未知是否壓力爆煲，雯雯今日（18日）於限時動態發恐怖留言：「既然世界不容納，倒不如離開！」「離開世界」留言一出，網民紛紛替她擔心，畢竟一家六口，齊齊整整才令人安心。

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