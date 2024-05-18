提早預備　應節端午糉子

端午節糉子是必備的節日美食之一，唔想阿媽咁辛苦包糉，坊間有好多選擇，近日更有品牌或餐廳推出早鳥或各式優惠，各位是時候發揮精明眼，好好選擇一番。

早買85折

想送禮，一個精緻的禮盒似乎是個不錯的選擇，金鐘五星級酒店米芝蓮一星中菜廳推出多款口味，分量十足的金殿乾鮑瑤柱裹蒸糉內有南非吉品乾鮑、日本瑤柱和花菇等，金殿日本紅豆鹹肉糉以紅豆配油心鹹蛋黃和關刀豬腩肉，金殿福建則有滿滿的家鄉風味。糉子禮盒可揀禮品盒包裝或簡約的保溫袋包裝，內有殿乾鮑瑤柱裹蒸糉及金殿日本紅豆鹹肉糉各一隻，於即日至5月31日前預訂，可享85折優惠。另外，酒店池畔戶外海鮮餐廳經升級後重開，雅致小木屋選用可再牛建築木材製作，周邊種植有機香草，除傳統菜式，還有新的法國藍蝦他他、有機水耕蔬菜沙律、越南虎蝦墨西哥夾餅、西班牙紅蝦意大利麵、阿拉斯加帝王蟹意大利飯和魚骨闊條麵等，邊吃邊賞景很有氣氛。

按時段有折

正所謂早買早享受，數碼港五星級酒店中菜廳今年推出3款端午糉子禮袋套裝，以綠色糉子外形作靈感設計的禮袋，放置了綠豆蛋黃鮮肉糉或黑毛豬金腿裹蒸，尊貴端陽糉四重奏及手工醬套裝內有冬葉鹹肉糉' 紅豆蛋黃鹹肉糉、豆沙甜糉、黑芝麻甜糉和手工特製蒜椒醬。即日至5月26日預訂有8折，5月27日至6月2日有85折，若然大量訂購，最低有65折優惠。

選擇多多

對香港人來講，最重要就是有得揀，連鎖老字號餅家推出多款口味和配搭，極品紅燒一口鮑魚糉皇套裝有裹蒸糉和2樽紅燒一口鮑魚，單點可選豐盛裹蒸糉、風味蛋黃金腿鹹肉糉、黑糖豆沙及清香嫩滑蓮蓉梘水糉等，即日至5月27日購買糉券，會有8折優惠。

食糉送糖

很多人吃糉子，都喜歡蘸糖享用，香港第一個公平貿易品牌推出2款健康，新創的咖啡溏心蓮蓉鹼水糉選用低糖蓮蓉製作，香氣撲鼻，公平健康肉選用糯米、紅米、有機紅藜麥、綠豆、豬肉和鹹蛋黃等配搭，公平素糉內有綠豆、栗子、紅腰豆、芋頭、香菇和雞髀菇，選購指定糉子，會免費贈送有機原蔗沙糖作配。

買套裝送優惠券

網上有不同平台，經常推出各式優惠，連鎖粥麵店今年推出4款口味，包括金華火腿、五香鹹香肉、黑糯米豆沙和蓮蓉鹼水糉，即日至6月3日，客人於指定平台預購一套4隻的端午豐盛糉套餐，可獲指定金額的電子優惠券。

優惠多樣化

無添加的美食是大家的首選，連鎖涼茶湯水店今年推出5款口味，矜貴之選有原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉，原粒瑤柱金腿香菇上海糉特別加入紅豆、眉豆和花生，其他有黑松露金腿柱冬菇豚肉糉、陳皮豆沙蓮子百合梘水糉和養生五穀豚肉糉，於即日至6月7日選手任何糉子禮券6張，即送1張禮券。此外，指定會員選用指定信用卡，可享低至5折，同時他們亦有各式優惠，總有一款合你心水。

買五送一

想一次過品嘗不同風味，套裝似乎很合適。本地飲食集團推出的珍味上海糉套裝，內有豚肉瑤柱蛋黃糉、蛋黃火腿糉、極品家鄉糉和紅豆蓮子豆沙，現時有買五送一優惠，最啱想大量送禮的客人。此外，集團近日推出全新網上商店，帶來多款指定菜式和折扣，即日至5月22日有現金券加碼活動，客人預購尖沙咀居屋或銅鑼灣日本料理店的指定金額現金券，即獲額外數目的現金券，多買多送。

最低69折

選用矜貴食材打造的糉子，味道自然有層次。米芝蓮推介星級食府今年推出至尊雙囍套裝，原隻乾鮑元貝金腿糉選用50頭南非乾鮑做主角，配XO醬吃夠晒惹味。另一款日本十勝紅豆甘栗桂花糉以7:3的紅豆粒和紅豆蓉配搭，再加自製玫瑰醬，帶清新花香。於5月31日前預購，最高可享69折。