汪峰拖新歡行街斷正　網民11字寸爆事實真相

內地歌手汪峰與影后章子怡結婚8年，去年10月無預警宣布離婚，震驚娛樂圈。而三婚三離的汪峰恢復單身後，感情狀態也備受關注，近日傳出他已有新歡，女方是百萬網紅森林北（李巧）。昨日（17日）汪峰與森林北牽手逛街照流出，超過5千多人畀Like，但也有網友忍不住留言寸爆。

內地日前爆出汪峰母親節帶兒女到餐廳用餐，同桌還有一名長髮美女，沒多久美女身份被人肉起底，是來自新疆的百萬網紅森林北，她擁有超高顏值和優雅氣質，更不是空有外貌，經營的事業也很成功。但不少人認為他們只是一起吃飯，不代表真的在交往。

沒想到昨日網上瘋傳汪峰牽着森林北逛街的照片，恩愛模樣用行動認愛了，也造成全網熱議；其中有人跳出來留言11字寸爆：「他到底有甚麼過人的魅力！」短時間就獲得超過5千個人按讚，因為汪峰過去3任前妻個個是美女，卻都愛上不算是帥哥的他，如今他的新歡又是大美女，令網友非常困惑。

汪峰和章子怡結婚8年時間，育有一對子女，兩人還經常在社群分享家庭生活，所以去年無預警宣布離婚，讓各界都很不理解，也好奇他們到底發生甚麼事情。不過如今汪峰有新歡，女方又與章子怡頗為神似，不禁讚嘆汪峰挑對象的眼光相當好。