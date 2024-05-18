Day處女拍劇校服Look上陣　Marf孖隊友開工感安心

女團COLLAR 邱彥筒（Marf)和許軼（Day）、藝人林宣妤等人今日（18日）出席ViuTV劇集《哪一天我們會紅》的開鏡拜神儀式，Day身穿藍色校服淡妝上陣。

Day自言好開心，因爲首次拍劇就可以和自己隊友一起合作，而拍戲經驗較為豐富的Marf就表示能夠和隊友一起拍劇感安心：「其實一直都等緊呢個機會，因為要長時間對住，無論要拍定唔使拍嘅時候，都有個熟悉嘅人喺身邊，之前就需要重新適應。」

今次劇中，Day會扮演中學生一角，而Marf會扮演她的經理人，Marf指這兩年間有好好觀察自己經理人的工作表現，學會了說話和處理事情的方式，相信能套用到劇集。Day指雖然劇集拍攝只開始短短兩星期，但大家都已經建立了良好關係，並且會經常一起嘲笑Marf，Marf解釋指因為今次劇集屬於喜劇，有不少搞笑元素，表示言初初拍攝時有點辛苦，而首次拍劇的Day就指共不辛苦：「因為我嘅角色其實喺比較簡單，同埋呢部劇都唔喺一個好大壓力嘅劇。」而Marf就笑言這部劇集的集合時間較早：「因為女仔要化妝，所以試過開凌晨3、4點。」

同場林宣妤稱這部劇是她第一次拍的公司劇集，認為相比前公司無綫，這邊的拍攝氣氛會比較青春洋溢：「因為我喺舊公司拍嘅戲都比較嚴肅認真。」透露今次在劇集中會有感情線。林宣妤在劇集中會飾演沒有人氣的女團，所以會有跳舞部分，不擅長跳舞的宣妤笑言會在家中勤力練習舞步。問到宣妤可還會再回馬來西亞發展？她說：「我主要都會留番喺香港，但如果嗰邊有戲拍我都會返去。」

曾曾與丁子朗傳緋聞的她亦指不知道丁子朗參加了選秀節目《亞洲超星團》，稱沒有留意對方近況。