「感受澳門」嘉年華在港舉行　多個展區　驚喜優惠

現正於東港城一樓中庭舉辦的「感受澳門」嘉年華，昨日的開幕典禮有魏浚笙及吳家忻一起分享澳門婚宴、浪漫及文青景點。（客戶提供）

【特約報道】澳門旅遊局舉辦的「感受澳門」嘉年華於即日至19日於東港城一樓中庭舉辦，是次「感受澳門」嘉年華將推廣澳門各項節日盛事、最新的暑期產品及展示澳門「旅遊+」元素，現場設有互動遊戲、多個展區及親子工作坊讓市民參與，澳門六家綜合度假休閒企業及橫琴經濟發展局均首設展位，向香港旅客展示澳門及周邊的全新面貌。

明星嘉賓 精彩開幕

澳門特別行政區政府旅遊局副局長程衞東與一眾嘉賓出席昨日舉行的「感受澳門」嘉年華預熱酒會並主持開幕典禮，出席嘉賓包括澳門旅遊局人員、澳門六家綜合度假休閒企業代表、橫琴經濟發展局代表、現場銷售澳門產品之旅行社代表、網紅及傳媒。

開幕典禮由澳門資深網紅陸翬擔任司儀，一眾人氣偶像及藝人，包括魏浚笙（Jeffrey）、吳家忻（kayan9896）及古淖文一同親臨開幕典禮，三位藝人不但大顯歌藝，與現場觀眾進行互動遊戲，介紹澳門節日盛事，展示澳門「旅遊+」魅力。魏浚笙還介紹「賞飛澳門」車船票優惠及潮玩海陸空，吳家忻則分享閨蜜遊、澳門打卡熱點及水療好去處。倆人一起分享澳門婚宴、浪漫及文青景點。古淖文亦向觀眾介紹土生葡菜、澳門名片「創意城市美食之都」及社區旅遊，鼓勵香港旅客在暑假期間到訪澳門。

多個展區 展現澳門社區魅力

現場設有社區旅遊展示區及世遺區，引領香港旅客走進澳門的社區，重點向市民介紹社區旅遊，帶動澳門社區經濟發展。同時藉着媽閣輕軌新路線的介紹，讓市民深入了解澳門的世遺文化。另外，嘉年華設有澳門特別行政區成立25周年紀念互動遊戲「挑戰25載」，市民成功挑戰即有機會獲得澳門通乙張。嘉年華亦首次設有「澳門」×「橫琴」展區，包括澳門六家綜合度假休閒企業和橫琴經濟發展局展位，除了向香港旅客展示澳門及周邊的全新面貌，亦預備了各式紀念品送贈市民。

「感受澳門」Mega Sale

澳門旅遊局聯乘四間香港旅行社，包括香港中國旅行社、東瀛遊、永安旅遊及專業旅運現場以震撼價促銷澳門優惠套票。配合澳門特別行政區成立25周年，旅行社以「25」這個數字元素作為促銷活動的一部分，為遊客提供獨特的優惠和體驗。於現場購買澳門旅遊產品滿指定金額，更可換取MOP$50之澳門通乙張，及憑BoC Pay消費滿HK$1,000即減HK$100優惠。

舞台表演及有獎問答遊戲

市民亦可觀賞精彩的舞台表演：澳門六家綜合度假休閒企業呈獻連場精彩表演，包括跳舞、唱歌、武術等。屆時還設多場有獎問答遊戲環節，由澳門六家綜合度假休閒企業及橫琴業界送出酒店住宿、餐飲禮券、景點門票等豐富獎品。

積極宣傳 吸引港人訪澳

香港是澳門第二大主要客源市場，今年1至3月總入境旅客達181萬人次，較去年同期增加21%。旅遊局將繼續透過多形式宣傳，力拓香港客源市場，在香港舉行推介會及參加旅遊展，同時鼓勵港澳聯遊及加強推廣「一程多站」旅遊產品，吸引港人訪澳。

「感受澳門」嘉年華

日期：即日至5月19日

時間：中午12時至晚上8時

地點：東港城一樓中庭

「感受澳門」Mega Sale

日期：5月18至19日（星期六、日）

時間：中午12時至晚上7時

派籌時間：上午11時30分

開賣時間：中午12時正

舞台表演及有獎問答遊戲環節

日期：5月18至19日(星期六、日)

時間：下午1時至晚上7時

親子工作坊（費用全免，每場名額20個）

日期：5月18至19日（星期六、日）

時間：下午4時