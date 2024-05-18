陳凱琳帶囝囝遊南丫島　一個窩心舉動盡顯好家教

藝人陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎於2018年結婚，婚後火速造人成功四年抱三！3名可愛囝囝分別是5歲大仔鄭承悅（Rafael），3歲半二仔鄭承亮（Yannick）和1歲孻仔Carlos。Grace成為人母後，主力做KOL經常拍片分享日常。

陳凱琳前日（16日）在社交網分享趁佛誕假期帶兩名囝囝去南丫島玩划艇、山上攀岩，囝囝更在露營地煎雞翼同腸仔孝敬她。她以「MY KIDS ROCK CLIMBED WITH ME…& MORE!」為題發貼，她以英文寫道：「我最近一直在學習如何抱石，我真的希望我的孩子們能和我一起嘗試。每次我問他們都會說不…直到今天！不僅！這是我們第一次來南丫島（我知道這也讓我震驚），我們在露營地做飯，劃皮划艇，在真正的山上攀岩！它。曾是。驚人的！」陳凱琳又指跟這班小男孩一起在陽光下、在野外盡情玩耍的感覺真好，她又感謝愛她的朋友們一起參加這個瘋狂的冒險及營地教練耐心的教導。」

從影片所見，看到她一拖二帶了大仔Rafael和二仔Yannick到南丫島玩樂，他們先玩划艇，Grace和教練及兩名囝囝梅花間竹夾住，划出海中心再返上岸，跟住就到露營地開餐，男孩們一齊煎腸仔及雞翼，Rafael用矽膠鑊鏟將雞翼搯起後，立即遞給媽咪。

Grace與朋友一家小休後，就前往山區攀岩石，陳凱琳打頭陣玩，兩個囝囝見媽咪努力向上攀爬時，他們為媽咪打氣，不停大叫：「加油、加油！」Grace輕易登上頂，更擺出V字勝利手勢，之後兩個囝囝也有試玩攀岩石。網民在帖上大讚Grace湊兩個孩子到野外玩很棒，「太棒了！看起來大家一起度過了很開心的時光！」