約埋跑步！蕭正楠黃翠如送呢份禮物賀周潤發生日

藝人蕭正楠（Edwin）和傅嘉莉（Kelly）今日（18日）出席劇集 《神耆小子》宣傳活動，Edwin除獻唱《但願人長久》外，又跟Kelly和尹詩沛大玩夾爆波遊戲。見他身上掛住跑步的獎牌，原來活動前偕太太黃翠如、黃日華、苗僑偉及劉江等，一早跟今天69歲生日的周潤發跑步兼慶生，他說：「跑咗6.9K生日里數，跑完全程發哥就會送個獎牌畀我哋，我哋當然都有送禮物畀佢，就係將佢之前跑馬拉松啲靚相整成壁畫，等佢掛番喺牆度，佢跑得好犀利。（黃翠如早前跌傷膝頭哥照跑？）佢一路跑、一路甩痂囉，不過冇流血嘅，佢都跑得好快，跑完全程就有呢個牌。」

周潤發早前被網民發現腿部有腫塊，疑是靜脈曲張被勸不宜跑步，Edwin表示：「我哋今日睇又唔覺得有喎，可能張相嘅角度問題。」談及新劇收視好，他稱劇中多吵鬧和被整蠱的場口，多謝觀眾捧場，無論新加坡及馬來西亞觀眾就喜歡劇中有家庭及父子之愛。

問Kelly和Edwin的感情線發何如何？Kelly說：「劇情一路鋪排中，都係Happy Ending。（可有激情戲？）都有啲重感情嘅戲。」可有愛情動作戲？Edwin直言：「有啲碰撞。劇中因為當年錯過咗對方，如果今次再錯過就要等20幾年後，就會好老，所以要把握住。」Kelly在劇中要着校服，她說壓力大，因同場有真學生妹，Edwin即笑言：「佢哋混埋一齊，真係唔覺佢大人哋一截，我自己都做番10幾歲啦，都OK嘅。」

問到Edwin再挑戰做廚神？他說：「你哋點知？節目開頭時搵我有冇相熟師傅，我又問過自己相熟嘅川菜師傅有冇興趣，佢話OK，去到填晒參加表格，後來發覺對手全部都係好犀利嘅行政總廚，我好緊張，就落咗九龍城間餔頭，集齊我平時食開嗰啲食店廚師開會，研究吓有咩九龍城嘅菜可以鬥吓，23號就比賽，我有信心，Sure Ｗin。」

同場的冼靖峰（Archie）跟羅毓儀（Yuki）用屁股夾爆波時，Yuki差點被對方撞到跌倒，兩人更唱出劇中插曲《難得有情人》，但Yuki表現頗為緊張，她笑言與Archie深情對望所致，今次是兩人首次合唱，他們表示歌曲經過改編，到現場時才綵排，不過對效果尚算滿意，亦望日後可在音樂上再合作。問到兩人唱歌是對望可有過電？Archie指希望大家在劇中能見到兩人過電，這樣就算成功。

首次拍劇的Archie感激一眾前輩及羅毓儀的幫忙及提點，也望日後多拍劇，亦想跟不同的演員合作。提到剛過了26歲生日，Archie指生日在工作中度過，晚上與Fans聚會慶祝，他指可在工作中度過是一件幸福的事。