包船遊台招積玩　出海消暑勁梳乎

天氣已經轉熱，出海消暑活動自然有大班捧場客。要玩得招積，首選坐上豪華遊艇享受360度無敵海景兼迎來陣陣海風，真叫人痛快！台灣最近有不少酒店以包含遊艇出海的住宿計劃作招徠，當中高雄便有五星級酒店出動46呎私家遊艇，讓住客邊歎邊賞高雄旅運中心及大港橋等當地地標。而台南及宜蘭亦有酒店提供充滿自家特色的遊艇住宿計劃，喜愛遊船河的朋友肯定過足癮！

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高雄．度身設計 獨特行程

坐落在高雄市前鎮區的承億酒店，於2022年開幕時憑着高空懸挑透明無邊際泳池及圖書館等設施而備受注目。最近更搖身一變，成為台灣唯一擁有私家遊艇的五星級酒店，即日至6月30日推出的「輕奢海上」住宿計劃，讓住客享受坐遊艇暢玩高雄的魅力。享用該方案的住客除了酒店住宿，更可來一趟航程約50分鐘的遊艇出遊。酒店的全新私家遊艇全長46呎，可載20人，擁有寬敞甲板和舒適梳化區，採用獨特的環景窗設計，置身船艙內可眺望360度海景，並配備電視、頂級卡拉OK影音設備、廚房、淋浴洗手間及雙人寢室。住客可選擇暢遊高雄港或搭乘遊艇至旗津、西子灣，沿途經過高雄旅運中心、流行音樂中心、大港橋、駁二藝術特區等熱門景點，還能遠眺 85 大樓。你亦可設計獨家行程及提前預訂餐點和加購水上活動，甚至能預約專業船長、水手和海上秘書。住宿方面，樓高27層的酒店共有208間客房，賣點之一是提供豐富的餐飲設施，包括有法式餐廳Papillon及高空環景酒吧BAR KAO。「輕」住宿計劃 收費每晚（雙人）NT$6,999起（約HK$1,707）。

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台南．碼頭酒店 多重體驗

位於台南安平水景公園旁的福爾摩沙遊艇酒店，是全台灣唯一擁有遊艇碼頭的酒店，也順理成章不時為住客帶來遊艇體驗，即日至6月30日有「住酒店搭遊艇」住宿計劃，每房包自助早餐及「安平遊艇行」一次。遊艇會途經林默娘公園、安平國際遊艇碼頭、德陽艦園區、漁光橋等名勝。值得一提的是，酒店的遊艇亦可作為獨特的證婚場地，配搭歐式戶外草地，打造漂亮的海上婚禮。酒店還有不少亮點，包括台南唯一高空無邊際泳池，另外還有水上酒吧、SPA水療池、桑拿、按摩池、健身室、兒童遊樂區，更可體驗獨木舟、直立板（SUP）、水上單車等。酒店共有237間房間，分為6種房型，全部配有大片落地窗，讓住客能眺望台南古城之美及安平水景灣。酒店兩間餐廳各具賣點，其中的湖光廳提供一鴨三吃招牌料理及正宗港式小點，而威尼斯餐廳則推出南歐風格自助餐，吃貨們必定滿足！房價（雙人）每晚NT$7,400起（約HK$1,805），包船費用另計。

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宜蘭．盡興狂歡 大開派對

位於宜蘭烏石港的凱渡廣場酒店三面環海，設計圍繞海洋與船，打造出豪華的「陸上郵輪」體驗。今年酒店再下一城，集合宜蘭頭城的資源，為住客提供名為「趣、饌、島、海、陸」的新五感體驗。當中最吸引是即日至8月31日舉行一系列與乘遊艇出海的相關活動，一大班朋友的話必選「遊艇包船豪華Party」，住客可乘坐80呎大遊艇出海，搭配酒店的精美食品，與最多30位親友開派對。另有「盛夏牛奶海Party」可揀，坐上可容納4至28人的各式帆船或遊艇，巡航到龜山島旁的牛奶海，欣賞大自然的鬼斧神工，更可體驗直立板等水上活動。酒店內有豐富設施，包括戶外海水泳池、望着龜山島泡湯的露天貸切風呂及大眾風呂，還有佔地約1,300平方米的親子玩樂空間「kids club同趣」等。餐飲方面，酒店的archi藝廚餐廳將宜蘭在地漁港直送海鮮融入意式烹飪手法，另一間pelago百匯廚則集合多款外國餐點與宜蘭料理。房價（一泊兩食，遊艇活動費用另計）每晚（雙人）NT$8,900起（約HK$2,171）。