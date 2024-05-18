Lolly Talk首演新歌勁緊張　預告2周年將有連串活動

女團Lolly Talk 8位成員今日現身活動，首次公開跳唱新歌《九千九百九十九個我》，吸引大批粉絲到場支持。阿蛋帶腳傷上陣，穿平底鞋的她，笑言因地方有限未能跳原整版，自己也只是行前行後。由於今日場地較細，與粉絲距離好近，阿妹坦言表現有點緊張。

提到新歌MV中男女主角有不少咀嘴鏡頭，她們即自爆花絮片中阿Yo和阿妹亦有場激烈吻戲，不過是借位拍攝，續言新歌上架兩星期有逾42點擊感到非常開心。至於日前她們參與台灣女星小S的節目《小姐不熙娣-香港篇》，Mei Mei自爆瘀事：「我嘅普通話唔正畀人笑，講洗手變咗蛇手。」

Lolly Talk將於7月11日迎來成軍2周年，她們透露到時會有連串活動，推出第10首歌及拍紀錄片外，還會參與不同的水上騷，Sinnie搞笑表示會以泳裝上陣，不過就鯊魚裝款式，只會露雙眼。問到誰是身材擔當？她們齊指着阿Yo和Mei Mei，並表示兩人將會在自家頻道上打擂台，需要減至46KG磅，表示會真打，不擔心打到反面，而是會愈打愈Friend。而Elka則笑指網上頻道其實是自肥企劃，她因為喜歡化妝，想示範化妝，問可敢挑戰做殯儀化妝？她笑言提議不錯，也想試做造型師和做珍珠奶茶送外賣等，Sinnie的自肥項目就是着古裝扮紫霞仙子，更透露會有親密戲！