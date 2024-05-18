詹天文自爆曾想嘗試吸煙　仿效姚焯菲兩邊兼顧

聲夢歌手詹天文（Windy)今日（18日）出席戒煙活動，現場吸引了大批粉絲到場支持。活動上Windy勁歌熱舞，即場獻唱了兩首歌曲。

Windy坦言自己曾對吸煙感到好奇：「我身邊有朋友食水果煙，佢就問我想唔想試吓，因為佢話食落去喺無煙味，得水果味。」不過Windy最後都沒有嘗試到，始終認為「煙」是不健康的。她續指現在已經沒有任何吸煙的想法，認為吸煙除了影響健康之外，還會影響外貌。她亦表示對自己而言，不吸煙的異性是會加分：「因為我唔鍾意陣煙味。」所以在雙方了解的過程中，一定要先知道對方會否吸煙，又指若發現另一半吸煙的話，會先嘗試和他溝通，如果最後沒辦法勸導對方戒煙，惟有分手。

談到Windy已被知名音樂學府伯克利音樂學院錄取，並獲頒獎學金，她表示仍在煩惱選擇學校當中：「因為其實我近期都收到幾間大學嘅面試，所以我想全部夾埋一齊，做一個最終選擇。」表示雖然伯克利音樂學院是她的首選，但是學校始終離家太遠，稱比較想留在家人身邊。問到會否因留學而放下香港歌手事業？Windy說：「咁我又唔擔心，就好似Chantel（姚焯菲）咁，放假就可以返嚟繼續工作。」