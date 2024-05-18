【Bethの食卓】咁邪惡都有金又有土？

今日想同大家分享嘅一個美食係「沙嗲」。沙嗲口味真的多到層出不窮，有來自新加坡的、印尼的、馬來西亞的、越南的、台灣的，仲有香港版本的。早期沙嗲醬是南洋一帶用來蘸沾串燒烤肉的醬，而沙嗲醬其實是用花生碎、薑黃、椰奶、南薑、小茴香、香茅、葱、蒜、椰糖、羅望子等香料和材料以慢火煮成。後期因好多潮州人去了南洋工作，帶了這個做醬配方回家鄉加以改良，但碰上香料不足，便改用大地魚、蝦米來提鮮，並加入陳皮、五香粉等中式材料，演變成沙茶醬。因潮州人讀「茶」音為「嗲」，故根本就係同出一轍的沙嗲。

「沙嗲牛肉麵」備受香港人推崇，更是飲食文化界裏邊嘅茶記恩物，喺香港人心目中擁有至高無上嘅地位，就連社交平台都有一個稱雄稱霸嘅特別群組，會追住邊一間餐廳去食沙嗲牛麵。

茶記嘅沙嗲牛麵排行榜，我首先不談論。我反而想分享吓上星期我就食到一間喺元朗新試業嘅隱世村民飯堂內嘅「沙嗲肥腸撈麵」，真係驚為天人！打破咗我經常食沙嗲牛麵嘅思維，佢用咗豬腸去取代滑牛，又可以選擇撈油麵或丁麵。上桌時嘅沙嗲汁香噴噴仲加咗少許花生碎，豐富至極！我都冇試過喺香港食到咁嘅級數沙嗲。

我自己喜歡吃九龍城老字號出名的沙嗲湯底火鍋，但就略嫌貴咗啲，反而這間隱世村民食堂，價錢實惠得來還要以滿懷「邪惡」嘅豬腸做膽，果然係有佢一枝獨秀之處，短短不足一、兩星期已深得村民愛戴。如果大家想闖一闖這間隱世食堂，建議揸車由荃灣穿過大帽山頂就可以去到八鄉橫台山，公共交通工具就可以去錦上路坐608綠色小巴直到總站也能夠到達。

話說回來，其實沙嗲牛麵為甚麼會深受香港人喜歡呢？其實原因根本係同八字玄學有關。因為沙嗲牛肉的五行屬性是「濕土」，「濕土」是散熱有功，香港人最愛散熱，而沙嗲肥腸又是乜東東五行呢？估吓？

「沙嗲肥腸」其實富土金元素，要金的人吃了會有特別效應，有土來生金更相得益彰，大家有時間不妨試試！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com