新派耳機鬥特色　有款降噪特強？

市面上的真無線耳機品牌琳瑯滿目，導致許多用戶都有選擇困難症。今次搵來三款新耳機，它們各具特色，看倌不妨對號入座！

強降噪重低音

Freebuds 6i是HUAWEI最新的半入耳式耳機，內部元件較上代細少6%，每邊重量僅有5.4g，配合親膚耳塞，適合長時間佩戴。支援智能動態降噪3.0技術，因應不同環境自動調節降噪表現，演算速度較上代快2.4倍，傳送降噪聲波更快更精準。內置11mm動圈單元，輸出功率提升50%，帶來低至14Hz的重低音效果，加上獲得Hi-Res Audio無線認證，滿足發燒友對音質的追求。其他功能包括IP54防塵防水、雙裝置連接等。電池每邊有55mAh，可連續使用8小時，連同充電盒總續航約35小時。

搶眼黃高解析

Nothing Ear(a)沿用廠方標誌性的透明設計，並在黑、白兩色以外追加艷黃色，戴在耳朵份外醒目搶眼。主動降噪演算法會檢查耳道密封情況，相應地調節降噪效果，並懂得因應環境自動切換高、中、低三種降噪水平，最高降噪45dB。11mm雙腔體驅動單元提供2.5倍的瞬態功率，低音深厚強勁，同時支援LDAC編碼，允許通過藍牙連接24bit/96kHz的990kbit/s高解析度音頻。每邊內置46mAh電池，充滿電最長可聽42.5小時。

靚音質超長氣

Melomania M100屬英國音響品牌Cambridge Audio的第三代無線耳機，兩個10mm鈷磁鐵單元配搭同廠擴音機的AB放大器，令耳機也能輸出Hi-Fi級靚聲。兼容aptX無損音樂，並可利用7段等化器自訂EQ，藉此聆聲不同曲風。耳機具備主動降噪及高通自適應ANC技術，外部和耳道均有收音咪，用於監測及隔絕環境噪音。另支援AuraCast廣播音頻及功耗更低的LC3音頻編解，更設有遊戲模式，打機時把聲畫延遲縮減到80毫秒。充滿電可放16小時，配合充電盒更長達52小時，超長氣！