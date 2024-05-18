曾愷玹爆閃婚心聲 　「J女郎」光環被女兒崇拜

台灣女星曾愷玹因一套《不能說的秘密》成為周杰倫寵兒，身為前「J女郎」的她於2013年閃婚，嫁給藝廊老闆陳冠宇，翌年生下女兒Janice，重心轉移到家庭，近年經營選品店、客串戲劇演出，重新返回幕前。10歲的女兒很早知道媽媽是藝人，最近還發現她還出過單曲，對她更加崇拜，她笑說：「挺好的，身為一個母親，能用我的人生示範一些東西給她看。」

Janice自小就知道媽媽是個明星，原因是母女一起在路上被認出，女兒問：「為甚麼找妳拍照，不拍我？」她解譯完之後，有意想不到的收穫，她開玩笑說：「她因此對我比較有一些尊重。」如今Janice 10歲，還從音樂串流平台上搜到她的歌，她樂得說：「哪個小女生不崇拜媽媽呢？」

Janice現在正迷女團，喜歡BLACK PINK，自然對這份工作有了嚮往，曾愷玹說：「我是過來人，告訴她這不是簡單的工作，不完全都是光鮮亮麗的一面，她們一定付出很多時間在練習。女兒聽完就說：『算了，我比較喜歡睡覺』。」

婚姻幸福的秘訣，則是要雙方共同努力，曾愷玹說：「當妻子跟談戀愛真的不一樣，婚姻這件事不是兩個人，是兩個家庭，婚姻不是吵架不高興就可以帥氣離開，要顧慮的事情相對多，婚姻讓我學會認真經營一段關係，當兩個人決定組成家庭，就要兩個人一起努力，學會跟另一半相處。」

老公陳冠宇是她創業最好的幫手跟顧問，「代理品牌談不到，他有指點我方向，該怎麼談，還有教我跟人接待的眉角，我其實是比較不會社交講話的人類，他讓我勇敢跨出一大步。」而結婚十年，她很明白老公的好，「他性格關係，很不懂浪漫，他很實際，不甜言蜜語、不送花，但他會實際去做。」她喜歡吃櫻桃，老公每次買菜看到櫻桃一定買回家給她，當她看到老公買的櫻桃就懂了，也珍惜著對方的心意，「其實做得到比說出來還要珍貴。」