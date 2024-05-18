旅館老闆娘　美色任客嘗

日本服務態度出名好，值得向佢哋好好學習，而喺日本AV界嘅「旅館老闆娘系列」作品，當中一班老闆娘侍客更可以話瞓晒身，就連客人嘅生理需要亦會用肉體滿足對方添！

巨乳桃源鄉

喺WANZ出品嘅《H奶老闆娘巨乳回春招待》入面，佐山愛經營嘅溫泉旅館被稱為巨乳桃源鄉，因為有幸入住嘅客人都會獲愛妹當成貴賓咁招待，最正嘅就係可以隨時隨地都可以搓弄佢心口對純天然H奶，甚至手口並用都得，由佐山愛表演胸夾絕技又得！而愛妹深諳回春技巧，好快就可以令客人雄風再起，所以客人想玩幾多次都冇問題，實在係男人夢寐以求嘅樂園，真係好想去體驗一下呀！

全天候服侍

於FITCH推出嘅《老闆娘總是近距離接觸並細心招待》當中，喺深山裏有一間隱世溫泉旅館，每一日只會招待一個男客人，究竟點解呢？因為只得老闆娘森下琴乃一人招呼客人，雖然如此，但係琴乃能夠令每個客人都感到非常滿足，佢會全天候服侍客人，唔單止陪食陪飲陪沖涼，仲會主動為客人出火，宣洩過後，仲會大玩波地推油令客人放鬆身心，然後梅開二度，臨瞓之前亦會同客人再次激戰，仲可以中出收場，難怪客人個個都玩得心滿意足啦！

獻身為家業

片廠S1製作品嘅《為了守護老舖旅館而不擇手段的巨乳老闆娘》，講述奧田咲繼承祖業，成為老字號溫泉旅館嘅老闆娘，之不過行業競爭大，要守住盤生意真係唔容易，後來旅行社社長就提議奧田咲為客人提供色情服務，咁就可以客似雲來啦！為咗保住祖業，奧田咲惟有出賣自己嘅肉體，除咗會為客人侍浴，再嚟個浴室激戰，仲會親身提供女體盛畀客人品嘗，而招呼一班客人時，亦唔介意嚟個一女多男大混戰！奧田咲犧牲咁大，果然有回報，成功吸引到大批客人爭相幫襯。

簡評

本仙曾經光顧過日本唔少溫泉旅館，仲見識過唔少換上和服迎接客人嘅女將，即使佢哋年紀有番咁上下，但係端莊有禮，真係幾令人心動㗎！而今日為大家介紹嘅「旅館老闆娘系列」，就將旅館女將嘅魅力大大加以發揮喇！喺3部作品中，最鍾意佐山愛主演嘅《H奶老闆娘巨乳回春招待》，因為愛妹對H奶又大又靚又實用，表演胸夾真係悅目吸睛，最正嘅係佢全程當客人係老公咁服侍，感覺窩心又過癮！