哥斯達黎加　靚偈網紅派福利

提到哥斯達黎加呢個國家唔知大家會諗起乜嘢呢？足球定係咖啡？除咗呢兩樣之外，其實呢個中美洲國家亦係盛產索女嘅地方，好似性感女網紅Dani Torres就係其中一位喇！

愛上健身

對於巴西、委內瑞拉等盛產索女嘅國家，相信大家都相當熟悉，但係來自中美洲國家哥斯達黎加嘅索女，唔知大家又見識過未呢？作為盛產美女嘅國度，當然有唔少哥國女郎喺模特兒界及網紅界搵食，其中就有呢位出生於首都聖荷西嘅Dani Torres。

擁有甜美又迷人樣貌嘅佢，身材玲瓏浮凸，尤其係一條結實小蠻腰，相當養眼，加上性感火辣嘅比堅尼寫真而成為人氣網紅。其實喺紅遍網絡界之前，佢本身亦係一位頗具名氣嘅模特兒，不過有趣嘅係佢當初並冇諗過做模特兒，反而係想成為一位健身教練。原來佢自細好鍾意踢波，仲希望可以加入女子足球隊，為咗練好體能，所以經常健身，就係咁，令佢慢慢培養出健身嘅興趣，夢想將來以健身教練為職業。

鍾意挑戰

Dani Torres笑稱當時覺得既然練出好身材，梗係要騷一騷哥利，於是佢便開始喺社交帳號上分享比堅尼自拍照，卻估唔到因此吸引到模特兒公司嘅注意。坦言向來鍾意挑戰嘅佢，毅然飛去法國工作，並以時裝模特兒身份活躍於歐洲模特兒界，其後為謀取更好嘅發展，便遠赴美國工作並定居喺紐約一段時間。

雖然Dani Torres憑住迷人外形而喺模界人氣十足，但佢仍然定期更新個人IG，更不斷大派福利照，而且當中不乏大尺度寫真，結果吸納咗大量粉絲，成為一位人氣性感網紅。雖然佢工作繁重，又要歐美兩邊飛，但係一直未停下健身，Dani Torres解釋因為健美結實嘅身材係佢成名利器，縱然工作有幾咁忙碌，都一定會做健身Keep Fit，而佢亦坦言假如有日唔再做模特兒及網紅，便會專注發展健美事業。

Profile

出生地：哥斯達黎加

身高：160cm

三圍：36D-24-36

Dani Torres玲瓏浮凸嘅身材固然吸睛，但對粉絲嚟講，佢嘅纖腰及美股至係最性感部位。事實上，Dani Torres為咗練好呢兩個部位，真係花咗唔少時間及汗水。