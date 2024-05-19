星玄｜郭富城心痛老婆方媛現疲態　疑再做老竇：順其自然

今日係5月19日農曆四月十二，幸運星係天蠍座，財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。天蠍座嘅天王郭富城（城城），最近忙緊內地巡唱，月初佢又有兩部電影上映，分別係擔演主角化身做犬系爸爸嘅《來自汪星的你》，以及客串飾演心狠手辣「殺人王」，兼做林峯爸爸嘅《九龍城寨之圍城》，其實城城多年嚟一直都好支持香港電影業，又飾演過無數角色，依家佢又財運旺，未知城城有冇諗過做投資人，開返部心儀電影呢。

日前城城以美食品牌環保大使現身揭幕活動，吸引到唔少粉絲及市民圍觀。早前有網民發現其太太方媛素顏現身餐廳，並指方媛略見水腫加上鼻子變大，疑似佗男B，令唔少媒體即時問城城，係咪打算再追生B，城城不但笑指網民太敏銳，又表示一向順其自然：「就算生兩個女都係順其自然，小朋友係上天送畀我哋嘅禮物。」及後，城城大讚太太在家相夫教子，外面又有自己工作，自己十分欣賞太太：「太太真係好辛苦，自己要做推廣工作，有時我做完嘢返屋企，佢見我攰會問使唔使煮個麵畀我食，自己亦唔介意畀人咁影到，可能係燈光問題，其實只係隨機畀人影到，但在所難免，反而見到佢攰，我會心痛，總之好欣賞佢。」

是日最旺生肖係龍，人緣佳，求財方面有望得到貴人相助。歌手譚嘉儀（Kayee）就係肖龍，佢喺上個月底出席「文歌起武音樂會」，大唱經典歌曲，早前又孖吳業坤、王灝兒（JW）到紐約登台，Kayee你人緣佳，記得把握機會認識多啲新朋友，話唔埋之後有更多機會，到唔同地方登台賺錢。