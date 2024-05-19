【是日通勝】

農曆四月十二

甲辰年 己巳月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：栽種、置產、補塞

忌：行喪、詞訟、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、29、18

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：趁心情不錯時多看書，對未來有很大幫助。

金牛座：平凡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

雙子座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

巨蟹座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

獅子座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

處女座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

天秤座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

天蠍座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

人馬座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

山羊座：只要面上多點笑容，保證另一半會更愛你。

水瓶座：沒必要的比較可避則避，可減少很多煩惱。

雙魚座：心境平靜，多做有意義的事，運氣將提升。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 人緣好

（跌）牛 易生病

鼠：出外遊玩要注意安全，慎防意外發生。

牛：是日沖煞，易有勞累感，應避免熬夜。

虎：生活漸入佳境，聯誼會友可盡興而歸。

兔：易與人有口舌之爭，退一步海闊天空。

龍：人緣佳，求財方面有望得到貴人相助。

蛇：辦事能力獲肯定，一分耕耘一分收穫。

馬：已婚者要加強溝通，要避免互相猜忌。

羊：身邊多小人，交友需謹慎，提防騙子。

猴：貴人運強，多請教長輩，做事更順利。

雞：做人要有責任感，勿過於倚賴其他人。

狗：對事業發展有想法，是時候付諸行動。

豬：人際關係出問題，建議少說話多做事。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

生活富裕的手相

每個人都希望自己能夠發財，或希望憑藉自己的真本事，去贏得想要的生活。其實一個人能否賺大錢，能從其手相中看出端倪。以下看看賺錢有道、財運佳的手相吧！

‧手掌厚實

一個人手掌的厚薄，跟自身的福氣、財運可謂息息相關。手掌厚實的人通常有頭腦，踏實穩重，事業心重。如果手掌厚實加上十指指縫之間緊閉看不見縫隙，那就是錦上添花了，不僅收入豐厚，而且擅長理財，易享受財富增加帶來的好生活。

‧掌心下陷

掌心就是聚寶盆的盆底，掌心的深淺能看出一個人的財富積累程度。有此手相特徵的人，頭腦靈活，聰明伶俐，擅長交際，能獲取更多機會，大多有存款，也有一定的不動產。這類人不僅有實力賺取更多錢財，而且特別聚財，理財能力一流。

‧中指長

《靈樞‧經筋》上說：「手心主之筋，起於中指。」傳統手相學認為，人的中指預示一生命運，尤其表現在情感和財運上。自身實力不可忽視，同時又有較好的人際關係，貴人較多，有此手相特徵的人大多是富貴型。

‧太陽丘豐隆

太陽丘與財運相關，太陽丘塌陷，難以富貴吉祥；相反，太陽丘豐隆，意味着一生財運很好，日子過得非常富裕，不會為金錢而煩惱。