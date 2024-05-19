Twins師妹團出道！VIVA韓國特訓　被睇好揮低COLLAR

組合Twins成軍23年，近日其經理人公司決定再組女團，其中4位成員各有千秋，更包括曾是姜濤緋聞女友的Ada仔。4女感激公司栽培，直言要把握機會，更獲網民力撐「可揮低COLLAR」！

英皇娛樂預推出組合VIVA，4位成員包括曾是姜濤的緋聞女友姜詠鑫（Ada仔）、性感小野貓李晞彤（Carina）、仙氣女神馬思惠（Macy）及熱舞主打的張鈊貽（Val C）。VIVA源於諺語「Viva la Vida」，在西班牙意指活在當下及生命萬歲，而在墨西哥則有「為生命慶祝」的含意。4位成員亦信心滿滿：「希望我哋4人4色，有一樣嘅目標，但發放唔同嘅色彩。」

全員經歷選秀磨練

VIVA每位成員皆選秀節目出身，Ada仔與Carina同是ViuTV《全民造星IV》學員，Val C則參加過HOYTV的《就是青春》兼獲亞軍，年前還被師兄張敬軒揀中，擔任演唱會Dancer，而最早與公司簽約的Macy則於內地出演過《創造營2020》。英皇將她們視為「滄海遺珠」，看重其潛力決定力捧。

據悉，VIVA已為出道籌備逾1年，曾去韓國受訓，這次出道的主打歌找來當地頂級製作班底合作，預計於月底推出。Macy與Ada仔自爆集訓趣事：「我哋喺度食飯，有韓國猛男以為Macy係同鄉，上前搭訕，仲要連續試過兩次添！」VIVA出道消息熱爆網絡，甚至有網民覺得可硬撼女團COLLAR。