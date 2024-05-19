接棒任「新奧運六星」！劉穎鏇弗爆迎戰　誓瞓身投入

無綫當年成功打造黃宗澤、馬國明及吳卓羲等成為「奧運六星」，如今重施故技，點名劉穎鏇（Tiffany）、何泳芍（Honey）、何沛珈、孔德賢等上位小生、小花接捧任「新奧運六星」，眾人近日陸續收到通知，忙於瘦身的Tiffany與Honey揚言會瞓身投入。

今屆法國巴黎奧運將於7月底揭幕，據悉無綫為隆重其事，有意重新打造3男3女的「新六星」，陣容包括Tiffany、Honey、何沛珈、黃庭鋒、孔德賢及鄭衍峰，屆時「新奧運六星」將會主持全新游戲節目，嘉賓方面會有《聲夢傳奇》兩季學員、Crazy Runner成員以及有運動底子的藝人。

剛拍完劇集《奪命提示》的Tiffany，近日忙於準備廣告拍攝，由於要保持弗爆身形，她於飲食方面也不敢放肆。對於被點名成為「六星」之一，她當然開心不已，擁有運動底子的她更揚言會瞓身投入。而同樣是運動熱血份子的Honey，近日則集中拍攝體育資訊節目，她說：「都係等公司安排，不過依家有拍體育方面嘅節目，我會努力。」

鄭衍峰率先飛巴黎

而鄭衍峰早於上月底，已孖住旅遊達人梁芷珮率先飛到巴黎為相關主題拍攝，問到屆時是否與幾位拍檔一起主持遊戲節目？他說：「其實唔只呢個節目嘅，我哋幾個都會有啲宣傳要做，所以都好期待，期望到時再有機會飛去巴黎啦！」至於自言是運動癡的孔德賢，就表示與其他5位拍檔都合作過，大家非常老友，相信會擦出火花。